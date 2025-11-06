桃園亞洲職棒交流賽明開打 樂天桃猿、樂天金鷲、KT Wiz三強對決

2025 桃園亞洲職棒交流賽今舉行賽前記者會，左起為KT Wiz 總教練李強喆、東北樂天金鷲監督三木肇、桃園市長張善政、樂天桃猿總教練古久保健二。

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」將於 11 月 7 日至 9 日在樂天桃園棒球場登場。桃園市政府今（6日）於尊爵大飯店舉辦賽前記者會暨歡迎晚宴，市長張善政親自出席，歡迎台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲及韓國 KT Wiz 三隊與會。記者會也公布首戰先發投手，將由日本樂天金鷲的左投古賀康誠，對決韓國 KT Wiz 的右投韓次賢。

張善政致詞時強調，樂天桃猿上週才為桃園奪下今年台灣大賽冠軍，本週交流賽延續熱血。他表示：「棒球不僅是台灣的國球，更是促進城市間文化交流最柔性也最堅固的橋樑。」桃園樂見透過此賽事，深化台日韓三方的友好情誼與體育合作。

廣告 廣告

賽前記者會上，樂天桃猿總教練古久保健二、東北樂天金鷲監督三木肇，以及 KT Wiz 總教練李強喆首度同框，宣示交流意義與奪勝決心。晚宴則由樂天女孩的開場表演揭開序幕。

三隊高層代表，包括樂天桃猿領隊牧野幸輝、日本樂天金鷲球團社長森井誠之、韓國 KT Wiz 執行長李浩植皆出席致詞。牧野表示，榮幸以地主身分學習交流；森井強調，此賽事是年輕選手的絕佳驗收；李浩植則感謝主辦方款待，並表示將為球迷帶來精彩的韓職球風。

地主樂天桃猿挾帶台灣大賽總冠軍氣勢，由正副隊長林立、梁家榮領軍，搭配季後賽敲出關鍵全壘打的宋嘉翔、主力中繼莊昕諺與外野新星何品室融等新生代球員，全力汲取國際經驗。

日本東北樂天金鷲由 2024 年 12 強國手辰己涼介，以及隨隊回台的中繼投手宋家豪領銜。韓國 KT Wiz 則由曾執教經典賽的教頭李強喆坐鎮，陣中包含「指叉球魔法師」孫東賢、亞錦賽潛力投手崔容俊及二軍 MVP 金珉錫等好手。

主辦單位表示，本次交流賽不列入正式戰績，也不採用投手時計器與重播輔助判決。比賽用球將依防守方所屬聯盟標準使用，三天賽事皆會頒發單場 MVP。

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」賽程

11 月 7 日（五）18:35 日本東北樂天金鷲 vs 韓國 KT Wiz

廣告 廣告

11 月 8 日（六）17:05 日本東北樂天金鷲 vs 樂天桃猿

11 月 9 日（日）14:05 韓國 KT Wiz vs 樂天桃猿



回到原文

更多鏡報報導

樂天桃猿牧野幸輝回應二軍宿舍及食安問題 已親自了解並承諾逐步改善

樂天桃猿奪隊史首冠！女孩「封王遊行」全員出動 曲曲、岱縈曝還願秘辛

河智媛遭爆難續約樂天！「三本柱」動向成焦點 禹洙漢露面全說了