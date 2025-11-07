桃園亞洲職棒交流賽開賽記者會 張善政盼打造臺日韓棒球交流傳統
桃園市長張善政6日下午前往桃園區，出席「2025桃園亞洲職棒交流賽」開賽記者會及晚宴，並致贈三個球團代表「ㄚ桃園哥」玩偶，象徵地主城市的熱情歡迎。張市長表示，本次賽事自7日起連續三天於樂天桃園棒球場登場，邀請韓國KT巫師、日本東北樂天金鷲及我國桃園樂天桃猿共同參賽，也期盼樂天桃猿延續奪冠熱潮，以球會友，深化臺、日、韓之間的體育交流，為球迷帶來精采的國際賽事。
張善政感謝桃園樂天桃猿長期深耕地方棒球，並肯定桃園市棒球總顧問張滄彬的努力，讓桃園棒球一步一腳印發展至今。張市長指出，雖然三國語言不同，但「棒球」就是共同的語言，期盼透過比賽讓臺灣、日本與韓國的友誼更加緊密，並期許亞洲職棒交流賽成為固定舉辦的國際體育盛會，打造臺、日、韓永續交流的棒球傳統。
韓國KT巫師執行長李浩植表示，KT巫師球員在韓職球季結束後，隨即前往日本和歌山進行秋訓，持續維持最佳狀態，期盼能在此次賽事中展現訓練成果與團隊精神，也預祝賽事圓滿成功。
韓國KT巫師總教練李強喆指出，自己過去曾以選手身分代表國家隊來臺參賽，時隔多年帶領球隊再度踏上臺灣土地，心情格外興奮，此次能與臺灣、日本的頂尖球隊同場競技相當難得，球隊將以最佳狀態迎戰，全力展現精采表現。
東北樂天金鷲社長森井誠之表示，透過本次交流賽，不僅能讓年輕選手彼此切磋學習，更能體驗異國文化並拓展視野。此外，明（115）年臺、日、韓三國都將參與世界棒球經典賽（WBC），且恰好分在同一組，儘管競爭激烈，但相信三國定能攜手合作，持續擴大亞洲棒球熱潮。
東北樂天金鷲總教練三木肇指出，球隊自2005年成立以來，以日本東北六縣的仙台為基地，深受當地居民支持，並於2013年奪得日本職棒冠軍。球隊中有三位來自臺灣的優秀球員，對球隊貢獻良多，也期盼本次比賽能展現臺、日、韓三支球隊的實力，為球迷帶來精彩的觀賽體驗。
樂天桃猿總教練古久保健二表示，本次交流賽以年輕選手為主，期望讓球員藉此機會學習不同國家的棒球文化，促進三國間的棒球交流與友誼。樂天桃猿身為地主球隊深感榮幸，並感謝東北樂天金鷲及韓國KT巫師共襄盛舉。
樂天桃猿領隊牧野幸輝指出，本次賽事的促成，是市府與球團長期密切合作的成果。早在自己接任領隊之前，雙方即多次討論與規劃，對推動國際棒球交流懷有共同理念與熱情。
體育局指出，本次賽事由市府主辦，並委託中華職業棒球大聯盟支援賽務，各場次均會頒發單場MVP，表揚當日表現最優異的選手。此外，三場比賽皆有啦啦隊登場，以熱力四射的舞蹈與應援口號炒熱現場氣氛。球場周邊則設有多項互動體驗攤位，包括棒球九宮格、趣味問答及童玩挑戰等遊戲，歡迎球迷踴躍參與。
體育局進一步說明，賽事自明日起連續三天舉行，首日由日本東北樂天金鷲對戰韓國KT巫師；8日為日本東北樂天金鷲迎戰樂天桃猿；9日壓軸場則由韓國KT巫師對上樂天桃猿，歡迎球迷進場應援，共同感受亞洲職棒交流的熱血魅力。
青年局表示，東京聽奧即將於下週六（11/15）登場，桃園以「運動展現平權」為核心精神，實踐共融理念。樂天球場與A19捷運站將成為全臺最大的手語友善示範場域，讓每一位市民與球迷都能感受到桃園的溫度，歡迎聾人夥伴進場觀賽，共同感受棒球的熱情與城市的溫度。包括市議員陳美梅、張秀菊、市議員暨桃園市體育會棒球委員會主任委員楊家俍、市府體育局長許彥輝、青年局長侯佳齡、桃捷公司董事長沈志藏、桃園區副區長邱創正等均一同出席活動。
更多新聞推薦
其他人也在看
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
中職》富邦悍將又換總教練 日本球迷也熱議！
富邦悍將今天宣布後藤光尊接任總教練，原教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，消息一出也引起部分日本球迷在X熱議，關注後藤光尊跟平野惠一的對決可能在台灣又要上演。平野惠一跟後藤光尊都是2001年選秀會加入歐力士，進職業前評價大不相同，大學生平野被評價是即戰力內野手，以選手選擇球隊的「自由獲選權」加入歐力士自由時報 ・ 12 小時前
赴美首年就奪冠！領大聯盟底薪的佐佐木朗希分紅金額曝光
今年剛從日本職棒（NPB）轉戰大聯盟舞台的洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希，首年雖投得跌跌撞撞，所幸季後賽前夕重返大聯盟，並在季後賽繳出好表現，本季拿著大聯盟底薪打球的他有望在奪冠後獲得一筆接近他年薪的「獎金」。太報 ・ 1 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 1 天前
G7板凳清空衝突還原現場！蒙西「這一動作」保住投手避免驅逐出場
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇G7和多倫多藍鳥比賽中發生衝突，當時投打雙方因為觸身球不斷叫囂，最後道奇三壘手蒙西（Mac Muncy）的「一個動作」避免衝突過大，讓道奇保住投手避免遭到驅逐。FTV Sports ・ 1 天前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 1 天前
上海兄弟風波延燒球迷氣炸「剪卡」！中國聯賽「這規定」讓台灣人看了超不爽
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）即將於明年開打，不過創始5支球隊中，卻因為「上海兄弟」與中職中信兄弟隊名以及隊徽都十分相似，而引起台灣球迷熱議，部分球迷甚至做出「燒帽」、「剪卡」的激烈舉動。更有網友發現，CPB規章中的「一個規定」相當令人匪夷所思，讓台灣人看了非常不高興。FTV Sports ・ 1 天前
宇宙道奇可望組成「日籍3+1=4本柱」？美媒：怎麼可能不去搶金永昇太啦
體育中心／綜合報導日本強投今永昇太，正式宣布與小熊分道揚鑣進入自由市場，根據美國媒體《運動畫刊》指出，在已經擁有三位日籍投手大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希的狀況下，道奇有很大機會加入展場搶金永昇太，組成「日本3+1=4本柱」。FTV Sports ・ 3 小時前
不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲
中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）9月底成立，明年1月即將開打，卻因「上海兄弟」隊徽撞臉中職CPBL中信兄弟，以及聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網友更發現，CPB聯盟其他隊伍的隊徽同樣分外眼熟，致敬意味相當濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
MLB》道奇被嗆「花錢買冠軍」！前NFL球星轟：棒球太無聊
剛在世界大賽完成二連霸的洛杉磯道奇隊，季前不吝嗇的砸錢補強獲得成效，卻在順利奪冠後遭受批評。前NFL費城老鷹明星中鋒傑森凱爾西（Jason Kelce）在個人Podcast節目《New Heights》中直言，道奇只是「花錢買冠軍」，一番言論立刻在美國體壇掀起熱議。中時新聞網 ・ 15 小時前
全場以為他丟回去了！藍鳥球迷「神換球」留九局追平轟 準備拍賣賺翻
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第七戰，道奇靠著兩發全壘打逆轉拿下世界冠軍，巧合的是這兩轟正好落入一對藍鳥球迷父子手中，如今他們要將球放上拍賣平台。怪的是父親第一時間在藍鳥球迷鼓譟下，就已將球丟回場內，怎麼還有球能拍賣?原來他早已預料到狀況，並「偷天換日」成功保留住真正的全壘打球。FTV Sports ・ 1 天前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 1 天前
日職「兩大重砲」挑戰大聯盟引發搶人大戰？美媒預測合約有望拿到49億
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒進入休賽季，日職本季有兩位重砲手村上宗隆、岡本和真不約而同將透過「入札制度」前進美國挑戰最高殿堂，美媒也預測兩人的合約價值。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》道奇隊2連霸冠軍球下落不明？ Freeman透露已交給Roberts
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽第7戰，歷經延長11局的激戰後成功奪得二連霸，決定勝負的「最後一球」終於確定它的下落。TSNA ・ 1 天前
有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。民視 ・ 1 天前
鐵捕史密斯世界大賽蹲73局史上最多！道奇神獸盛讚「毫無疑問是超級巨星」
洛杉磯道奇在世界大賽以4勝3敗擊敗多倫多藍鳥，完成2連霸壯舉，繼1998至2000年紐約洋基的3連霸後首度有球隊完成連霸，也是21世紀第一次，除了榮獲MVP的山本由伸外，美媒《Sports Illustrated》也盛讚正捕手史密斯（Will Smith）的貢獻相當重大，尤其他系列賽中蹲捕局數高達73局，是世界大賽史上的最多紀錄，連今年球季結束就要退休的塞揚強投柯蕭（Clayton Kershaw）也都讚他，「毫無疑問是超級巨星」。太報 ・ 19 小時前
中職》富邦悍將人事大異動 後藤光尊接一軍總教練、陳昭如出任領隊、林威助升任執行副領隊
富邦悍將棒球隊11月6日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第3任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 1 天前
中職／桃猿二軍宿舍爆環境不佳 吉力吉撈・鞏冠點出比小聯盟差
樂天桃猿近期爆出二軍宿舍環境不佳的消息，5日的頒獎典禮上，球員工會理事長吉力吉撈・鞏冠也談到有關桃猿宿舍的消息，表示味全龍的二軍宿舍是有管理和吃住照顧，他也點出過去在小聯盟討生活時，宿舍環境比桃猿二軍的照片還好。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 1 天前