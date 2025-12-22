桃園亞矽創引熱潮大咖開發商齊聚

為讓投資廠商掌握招商內容及未來商機，桃園航空城公司22日舉辦亞矽創研中心暨周邊土地公開徵求投資意願說明會，現場聚集逾30家國內外科技產業與機構投資人參與。（呂筱蟬攝）

桃園青埔核心地段「亞洲矽谷創新研發中心」擁有1.2萬坪產二用地及約5300坪住宅區土地，為讓投資廠商掌握招商內容及未來商機，桃園航空城公司22日舉辦說明會，啟動「徵求投資意願（Expression of Interest, EOI）」國際招商機制，期盼未來開發更符合市場需求。

中央銀行12月18日理監事會議決議維持第7波選擇性信用管制不鬆綁，確立「打住不打商」政策基調，促使市場游資加速轉向具備剛性需求的商用不動產。看準此一「商用不動產黃金交叉」趨勢，桃園航空城公司說明會，吸引包括國泰人壽、富邦人壽、三井不動產、鴻海集團旗下鴻佰科技等國內外重量級開發商與科技大廠雲集，展現產業界對布局國門第1排的高度信心。

桃園航空城公司總經理洪秀寬指出，亞矽創基地位於青埔核心，坐擁高鐵、捷運、機場3大樞紐，且無航高限制，條件得天獨厚。有別於傳統「政府定規格、廠商來投標」的僵化模式，這次特別導入國際通用的「徵求投資意願」機制，希望不只要招商，更要選商，尋找的不是單純買家，而是能共組「產業桃園隊」一起進軍「世界盃」的策略夥伴。

說明會上集結都發局、經發局、地政局、交通局官員到場，直接回應投資人對於建築規畫、產業政策及交通動線的提問。針對產業界關心的開發彈性，市府承諾將依據EOI階段收集的意見，並對投資人的開發、營運、使用需求意願均保持高度開放態度。

桃園航空城公司指出，隨著央行緊縮住宅信用管制，具備產業聚落效應的商用不動產將成為115年的投資避風港與成長引擎。亞矽創基地擁有約1.1萬坪產二用地與5300坪住宅用地，是大台北生活圈極少數能滿足大型企業總部需求，且具備軌道經濟與人流紅利的完整素地。

這次EOI徵求投資意願書收件至115年1月2日截止，歡迎具備投資意願或營運構想的國內外企業，無論是科技大廠、開發商或機構投資人，把握最後機會踴躍提案。市府將依據業界回饋優化後續招商條件，攜手產業界在青埔打造具國際競爭力的智慧科技新聚落。