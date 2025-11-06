桃園亞職賽明開打 在地企業昇捷 × 千塘行旅提供「永續旅宿」響應

日本東北樂天金鷲本部長川田喜則致贈印有昇捷建設董事長梁慧琪與尊爵飯店總裁簡瑞璋名字的10號球衣。圖／尊爵飯店提供

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」將於 11 月 7 日至 9 日登場，在地企業昇捷建設、尊爵飯店及旗下三館千塘行旅共同響應，為來訪的日本東北樂天金鷲與韓國 KT Wiz 兩支勁旅，提供低碳永續的旅宿服務。在今（6日）的歡迎晚宴上，日本樂天代表特贈專屬 10 號球衣，感謝在地企業支持，展現台日友好情誼。

​賽前記者會與歡迎晚宴今日於尊爵大飯店舉行，桃園市長張善政親臨致詞。會中，日本東北樂天金鷲事業開發本部長川田喜則，親手將印有昇捷建設董事長梁慧琪與尊爵飯店總裁簡瑞璋名字的 10 號球衣獻上，象徵雙方友誼。

川田喜則表示，未來將在日本大力推廣尊爵飯店與千塘行旅，讓更多日本旅客體驗台灣的永續藝術旅宿。

桃園市長張善政與尊爵飯店總裁簡瑞璋。圖／尊爵飯店提供

​此次接待球員的千塘行旅為尊爵大飯店三館，定位為「藝術行旅 × 低碳旅宿」。飯店導入節能設備與減塑措施，融合在地文化意象設計，尊爵飯店並已取得銀級環保標章。館內亦設置藝術家高孝午的《再生．蛙雨》與《再生鹿》雕塑，象徵「生生不息、自然共生」，展現環境與藝術共榮的價值。

尊爵飯店總裁簡瑞璋分享：「我們相信，飯店的價值不只是一個住宿空間，而是能讓人感受城市溫度的所在。很榮幸能與桃園一起推動交流賽，這也是我們落實永續旅宿與地方共榮最真實的行動。」

昇捷建設的贊助則是呼應聯合國永續發展目標（SDGs），包含 SDG 3（健康與福祉）、SDG 8（體面工作與經濟成長）、SDG 11（永續城市與社區）及 SDG 17（夥伴關係），展現政府、企業與運動產業的協力共榮。

昇捷建設董事長梁慧琪亦指出：「我們希望建築不只是空間，而是永續價值的起點。透過支持賽事，讓城市的熱情與國際連結，這正是我們實踐永續與共榮的初衷。」

本次賽事為台、日、韓三國職棒首度同場競技，由剛奪下台灣大賽冠軍的樂天桃猿，主場對戰日本東北樂天金鷲與韓國 KT Wiz。賽事期間，千塘行旅執行長簡歆瑜將受邀擔任開球嘉賓，象徵將企業信念與城市能量傳遞至國際舞台。



