桃園交大走入幼兒園！從小扎根正確交通觀念 宣導行人安全「四大要領」

【記者江孟謙／桃園報導】桃園市警局交通大隊今天（13日）走入桃園市暖暖幼兒園，辦理「交通安全扎根教育」校園宣導活動，透過道具示範、情境互動、實境教學等方式，將正確交通安全觀念以生動方式傳遞給學齡前幼童，期望從小建立安全意識，防範事故於未然。

交通部公布，桃園市114年1至9月發生交通事故30日內全般死傷人數計40826人，較去年同期減少3197人(-7.26%)；其中行人死傷人數計1171人，減少242人(-17.13%)；酒駕死傷人數計644人，減少127人(-16.47%)，減少比率均為六都第一。

廣告 廣告

本次暖暖幼兒園交通安全宣導活動，以「行人安全」為主軸，「停、看、聽、走」四步驟教導幼童安全穿越道路的要領：

一、停：過馬路前先停下，不急著向前衝。

二、看：左右查看有無車輛接近。

三、聽：注意車輛行駛聲響。

四、走：牽著大人，走行人穿越道，確認安全再通行。

桃警走入幼兒園設攤進行道安宣導。翻攝畫面

桃警指出，行人與車輛本就是不對等的存在，若發生碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護，為了讓所有人都能平安回家，請駕駛一定要停讓行人，用行動守護彼此安全。強化罰則與落實執法、完善交通工程與推行全民教育並行，是守護行人安全的不二法門，桃園警方將朝此目標全力邁進，展現積極守護行人安全的決心。

桃警宣導駕駛禮讓行人。翻攝畫面

此外，桃園市交通大隊長李維振提醒幼童與家長「大型車內輪差」及「視線死角」的危險性，強調避免在交會路口或車輛旁停留，以降低事故風險。

暖暖幼兒園師生對活動反應熱烈，幼童於互動中積極回答問題，顯示教學效果良好。園方表示，幼兒判斷能力尚未成熟，警方能直接前往校園宣導，對於建立初步交通安全概念有相當助益。

大隊長李維振表示，交通安全教育須從家庭、學校與社會共同落實。未來將持續深入校園推動宣導活動、加強路口執法與精準事故防制，以打造「行人優先、你我共好」的安全城市，期盼每位孩子都能成為守護自身安全的小小交通尖兵。

桃警宣導道路安全。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

推動善念向教育扎根 居興董座林詠盛獲選高市十傑傳馨會理事長

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

致敬傳奇設計師的典藏之作 911 GT3 90 F. A. Porsche台灣報價1895萬元起

