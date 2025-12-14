桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生

[FTNN新聞網]

總統府副秘書長何志偉昨天（13日）到桃園市參加親子活動指出，桃園交通問題已經造成都市安全，影響遍及學童上下課、在地經濟發展、城市觀光等諸多層面，塞塞塞、累累累，可以用「主動脈塞、微血管也不通」來形容。何志偉說桃園民眾的需求他都看在眼裡，希望盡一份心力，讓在地環境更好。

總統府副秘書長何志偉昨天（13日）到桃園市參加親子活動指出，桃園交通問題已經造成都市安全，他說桃園民眾的需求他都看在眼裡，希望盡一份心力，讓在地環境更好。（圖／主辦單位提供）

何志偉說，他是北北基桃社會安全網的召集人，觀察到只要桃園超過1000人以上的學校，學童上下課時，學校周邊交通就常面臨癱瘓；校園周邊人行道對有步行需求的學童、家長，也是相當不友善，這是相當不對的事。他語重心長地說，從政者應該要主動看到問題，更要設法解決民眾的需求及無奈。

何志偉近期接連參與桃園市的親子活動，與民眾互動，了解民眾需求。（圖／主辦單位提供）

何志偉近期接連參與桃園市的親子活動，接觸不少年輕家長，昨天出席朝陽森林公園的「桃園HO幸福」活動受訪指出，自己常遇到家長或小朋友向他反映桃園的交通問題，例如童言童語提到「爸爸媽媽很辛苦，因為他們常塞車，但他們每天還是要接我」，他聽了很不好意思，也很難過。

桃園目前的塞車問題讓市民飽受困擾，「當大家回到家，第一件事就是衝廁所」，這些很有畫面感的感受，外縣市民眾或者很難體會，卻是桃園民眾長期的日常。尤其是年輕父母接送小朋友上下課，總得無奈面對交通瓶頸及潛在的學童安全危機，只能塞在車陣中深感無奈。

在學時專攻都市規劃的何志偉表示，不論是在總統府，甚或是桃園市長，從政者應該主動看到問題並設法解決；如果桃園人上下班打開手機地圖就是一條又一條代表「塞車中」的紅線，就更須要透過大幅度的都市規劃及更多與市民互動溝通，把通學的路做好，讓主要幹線更順暢。

何志偉說，他曾經是TPASS定期票的原始提案人，現在TPASS2.0也要上路，除了鼓勵大家多使用大眾運輸，地方政府更有責任提出更多政策誘因，例如增加公車班次，提高YOUBIKE的佈建密度，強化有利騎乘的環境配套等作為。

何志偉13日下午再度出席在桃園朝陽森林公園舉辦的親子活動，除了化身志偉哥哥，拉近與現場大小朋友的距離外，也逐一向現場民眾打招呼致意，並聽取家長們對於育兒議題想法。何志偉表示，他20歲時就在桃園幫人輔選，最近更因頻繁跑行程，對市政議題更有想法。

