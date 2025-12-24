桃園交通事故 降幅六都第一

桃園市警察局透過交通工程、宣導，減少交通事故，交通部公布桃園市民國114年1至9月民眾發生交通事故30日內死傷情形，交通事故死亡人數共170人，比去年同期減少45人，降幅達20.9％，受傷人數4萬656人，減少3152人，降幅7.2％，都是六都第一。

警方表示，除了一般交通事故，民眾在意的酒駕、行人車禍也都大幅減少。酒駕事故今年1至9月死亡人數為10人，比去年同期減少7人，降幅高達41％。受傷人數634人，比同期少120人，減少15.9％。行人交通事故中死亡25人，比去年同期少11人，降幅超過3成，受傷1146人，減少231人，減少16.8％。

警方提到，今年至12月24日科技執法舉發違規31萬6221件，民眾違規與去年相比下降約11％，設置科技執法路口的事故發生率，也比去年同期降低13.71％，顯示科技執法對於降低違規、車禍有明顯幫助。警方也說，正在評估115年百大租賃式科技執法建置地點，將考量路口肇事的熱時熱點，並參酌交通工程與道路設施完善度及現場設置環境評估，明年1、2月為宣導期，3月1日將正式啟用。

市警局交通警察大隊大隊長李維振表示，為持續降低交通事故發生率，已透過多元策略強化事故防制作為，除定期召開交通事故防制會議，針對事故發生原因深入檢討，並分析各行政區肇事熱時與易肇事路口，滾動式調整勤務部署，也針對易發生行人、高齡者事故的路段及時段，強化取締未停讓行人、行人違規及違規停車。

此外警方也依照不同族群，設計宣導教案、警示標語、宣導品及交通安全影片，例如到社區關懷據點提醒長輩要注意過馬路，清晨出門時穿著較鮮豔等。過往除了死亡車禍會與交通局等相關單位辦理現場會勘、改善外，今年9月起也和消防局合作，將重傷車禍納入會勘範圍，希望桃園的交通環境更完善。