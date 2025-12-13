桃園交通警察走入校園 幼童學「行人安全四步驟」

「停看聽走」教學扎根幼兒園 桃園行人傷亡下降17%。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局交通警察大隊於今(13)日走入暖暖幼兒園，舉辦「交通安全扎根教育」宣導活動，透過道具示範、情境互動及實境教學，將正確交通安全觀念以生動方式傳遞給學齡前幼童，期望從小建立安全意識，防範事故於未然。

根據交通部最新資料，桃園市今(114)年1至9月交通事故30日內全般死傷人數減少至40,826人，較去年同期大減3,197人（-7.26%）；其中行人死傷計1,171人，減少242人（-17.13%），而酒駕死傷則為644人，減少127人（-16.47%）。各項減少比例皆為六都第一，顯示桃園市政府積極推動「行人優先」及「路口安全」政策、結合宣導與執法，已收到明顯成效。

此次在暖暖幼兒園的交通安全宣導，主軸為「行人安全」，以「停、看、聽、走」四步教導幼童安全穿越道路的要領：過馬路前要先停下，不急著衝出馬路；接著仔細左右觀看有無來車；第三步是傾聽車輛行駛聲響；最後要牽著大人，走在人行穿越道並確認安全再通行。此外，交通大隊也提醒幼童與家長注意「大型車內輪差」及「視線死角」，避免於交會路口或車旁逗留，以降低風險。

活動過程中，幼童踴躍參與互動與提問，教學現場氣氛熱絡，顯示宣導成效良好。園方表示，幼童判斷能力尚未成熟，警察親自進校園宣導，有助於孩子從小建立交通安全的正確觀念。

警方強調，行人與車輛本就存在不對等關係，車禍受害者往往是行人，因此相關政策必須持續強化對行人及弱勢用路人的保障。呼籲駕駛人自發停讓行人，以行動守護彼此安全；同時透過加強執法、完善交通設施與推動全民教育，共築安全用路環境。

交通大隊長李維振表示，交通安全教育需要家庭、學校及社會共同努力。未來將持續深入各級校園推動宣導活動、強化路口執法，以及精準實施事故防制，目標打造「行人優先、你我共好」的安全城市，讓每個孩子都能成為守護自身安全的小小交通尖兵。(圖/警方提供)