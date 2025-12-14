桃園交通「主動脈塞、微血管也不通」 何志偉盼改善桃園交通環境 13

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／桃園報導

總統府副秘書長何志偉昨（13）日赴桃園市參加親子活動時指出，長期存在的交通壅塞問題已不只是通勤不便，更牽動都市安全，影響層面涵蓋學童上下學、在地經濟發展與城市觀光等。他形容桃園交通現況「塞塞塞、累累累」，宛如「主動脈堵塞，連微血管也不通」，直言這樣的城市狀態令人憂心。他強調，桃園民眾的需求他都看在眼裡，也希望能盡一份心力，讓在地生活環境持續改善。

何志偉表示，自己身為北北基桃社會安全網召集人，長期觀察發現，只要校內人數超過千人的學校，學童上下課時段，校園周邊交通幾乎全面癱瘓；加上人行道空間不足或設計不良，對需要步行的學童與家長相當不友善，這樣的狀況「非常不應該」。他語重心長地指出，從政者不僅要看見問題，更要主動回應民眾長期累積的需求與無奈。

近期頻繁走訪桃園、參與多場親子活動的何志偉，也與不少年輕家長面對面交流。他昨在朝陽森林公園出席「桃園HO幸福」活動受訪時提到，常聽到家長與孩子談起交通困境，甚至有小朋友天真地對他說：「爸爸媽媽很辛苦，因為他們常常塞車，但每天還是要接我。」這樣的童言童語，讓他既不好意思，也感到心疼。

何志偉指出，桃園的塞車問題已成為市民的日常，「很多人一回到家，第一件事就是衝廁所」，這些極具畫面感的生活經驗，外縣市民眾或許難以體會，卻是桃園人長期承受的現實。特別是年輕父母每天接送孩子上下課，不僅得面對交通瓶頸，也承擔潛在的學童安全風險，只能無奈地困在車陣之中。

曾專攻都市規劃的何志偉強調，無論是在總統府任職，或未來肩負更重要的地方治理角色，從政者都應該主動解決問題。他直言，如果桃園人每天打開手機地圖，看到的都是一條條代表壅塞的紅線，就更凸顯大幅度都市規劃與深化市民溝通的必要性，從通學動線做起，讓主要幹道真正順暢。

何志偉也提到，自己曾是TPASS定期票的原始提案人，隨著TPASS 2.0即將上路，除了持續鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，地方政府更應提出具體政策誘因，包括增加公車班次、提高YouBike佈建密度，以及完善友善騎乘的環境配套，才能真正改善交通結構。

13日下午，何志偉再度現身桃園朝陽森林公園的親子活動，化身「志偉哥哥」，主動與現場大小朋友互動，逐一向民眾致意，並傾聽家長們對育兒與生活環境的看法。他表示，自己20歲時就曾在桃園協助選舉工作，近期因頻繁走訪地方，對市政議題有更深刻的體會，也期待能持續為桃園發聲。

