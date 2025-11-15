桃園亮相神戶馬拉松博覽會 葉舒華主視覺吸引日本跑者熱烈關注

博覽會設立「TAOYUAN觀光推廣攤位」，以觀光大使葉舒華為主視覺。圖：觀旅局提供

2025神戶馬拉松博覽會於11月14日至15日盛大登場，桃園市政府觀光旅遊局延續去年熱潮，再次號召市民跑者前往日本神戶，與來自日本及海外超過2萬名跑者共同參與盛會，展現城市推動國際運動觀光的積極行動力。此次，於博覽會設立「TAOYUAN觀光推廣攤位」，以觀光大使葉舒華為主視覺，結合大龍門、青埔、小烏來等人氣景點，呈現桃園兼具自然與城市風格的旅遊魅力，向參賽者、馬拉松愛好者及現場民眾展示桃園運動觀光的多元風貌。現場吸引大批日本民眾駐足拍照與索取資料，現場互動熱烈，成為本屆博覽會最具話題與人氣的海外城市攤位之一，成功為桃園在國際舞台再添亮點。

桃園市政府觀光旅遊局與日本神戶觀光局簽署觀光交流合作備忘錄（MOU）後，持續推動多元領域作交流，其中「桃園×神戶雙城馬拉松」為雙方推廣運動觀光的重點項目之一。繼去年首度合作後，今年市府再次號召桃園跑者赴神戶參賽，並提供專屬紀念品—運動筋膜槍與價值新台幣1,440元的神戶智慧觀光旅遊護照，讓跑者在完賽後可憑護照暢遊51個景點，親身感受結合馬拉松賽事與城市旅遊的跨國魅力。為展開雙向交流，神戶觀光局於神戶市官方旅遊指南宣傳石門水庫楓半馬，並透過當地旅行社、學校機關邀請，促進雙方互送市民參賽，推進運動觀光的雙向交流。許多跑者對桃園有山有海的路跑路線表示高度興趣，也對有豐富補給的賽事感到新奇，展現桃園運動觀光的充分潛力。

桃園市政府觀光旅遊局此次於2025神戶馬拉松博覽會設置「TAOYUAN觀光推廣攤位」，以觀光大使葉舒華作為主視覺亮點，結合大龍門、青埔、小烏來等人氣景點，全方位展現桃園兼具山海風貌與都市活力的觀光魅力，成為博覽會現場矚目焦點。活動期間，吸引大批日本民眾駐足欣賞舒華於桃園景點拍攝的形象照片，不少人停下腳步拍照打卡，並熱情索取旅遊文宣、導覽手冊及相關旅遊資訊，現場互動氣氛熱烈。許多參觀者表示非常喜歡舒華，透過她的視角，更加認識桃園的自然風光與城市魅力；也有民眾笑說，下次造訪台灣時，一定要安排一趟「舒式旅程」，親自走訪舒華拍攝過的景點。

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長表示，神戶是日本馬拉松的發源地之一，神戶馬拉松每年吸引超過2萬名國內外跑者參加，是極具指標性的大型運動賽事，值得桃園借鏡參考。尤其報到會場的博覽會，在兩天內湧入近3萬人次參觀，神戶當地企業、餐廳及觀光單位齊聚設攤，讓跑者除了親身體驗賽道路線的風景外，更能深入了解城市多元的魅力，是運動賽事帶動觀光效益的成功典範。陳靜芳更進一步指出，此次桃園市政府邀請市民跑者參賽，並於博覽會設立觀光推廣攤位，不僅深化兩市長期合作基礎，也促進雙方在運動與觀光領域的交流。未來希望邀請更多神戶市民以路跑賽事為契機造訪桃園，體驗海外運動旅遊的樂趣。桃園市預計於12月7日舉辦「石門水庫楓半馬」，期盼屆時能迎來更多海外跑者共襄盛舉，一同感受桃園山水與運動觀光結合的魅力。

