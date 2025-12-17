桃園人事業務績效考核奪特優 張善政：市府長期累積努力成果

獲獎的公務同仁不僅是桃園市府的驕傲，更是代表桃園在中央展現專業公共服務品質與優良作風的重要典範。圖：市府提供

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，接受人事處呈獻榮獲行政院人事行政總處「114年度人事業務績效考核」特優獎項、114年行政院模範公務人員及考試院公務人員傑出貢獻獎。張善政表示，獲獎的公務同仁不僅是桃園市府的驕傲，更是代表桃園在中央展現專業公共服務品質與優良作風的重要典範，期勉同仁以獲獎者為標竿，持續精進提升，為市政帶來實質進步與亮眼成績。

桃園市長張善政接受人事處呈獻榮獲行政院人事行政總處「114年度人事業務績效考核」特優獎項。圖：市府提供

張善政指出，市府同仁無論在工程建設或公共服務領域，皆以高度同理心投入工作，將市政業務視同家務般細心經營，展現高度責任感與專業精神。此次獲獎不僅是對個人表現的肯定，更反映整體市府團隊長期累積的努力成果。

人事處長林妙貞表示，今（114）年桃園市推薦參選行政院模範公務人員表現亮眼，各直轄市及縣市原則上僅能提名2人，桃園市所提名2人均獲肯定，展現桃園公務體系在多元專業領域的整體實力。此外，榮獲考試院公務人員傑出貢獻獎的工務局科長陳翠慧，於總統親自頒獎時，獲總統高度肯定其於公共工程領域長期維持「零公安、零事故」的優異成果。

人事處說明，人事行政是市府運作的重要基石，涵蓋人力管理、員工福祉及組織發展等多元面向，需要高度的專業知能與細膩的執行力，「114年度人事業務績效考核」的考核項目相當多元，涵蓋人力資料管理、員額評鑑、職場霸凌防治、員工協助方案推動、原住民族及身心障礙人員進用、AI知能培訓等各個層面。人事處積極推動友善職場工作，落實促進員工心理健康。

人事處表示，行政院每年辦理模範公務人員選拔，以表揚對國家社會具卓越貢獻之公務人員。此次經濟發展局專門委員廖振宏及勞動局就業職訓服務處副處長陳慧茹在眾多候選人中脫穎而出，榮獲114年度行政院模範公務人員殊榮。經發局廖專門委員以「先建後拆」方式，於60天內完成忠貞市場整頓、攤販移置及違建拆除，促進國有土地有效利用；勞動局就服處陳副處長則秉持「以人為本、共融共好」理念，積極推動身心障礙者及弱勢少年就業，榮獲全國唯一「特優」及「創新」雙獎肯定，展現公共服務專業與創新成果。

人事處指出，陳翠慧榮獲114年考試院公務人員傑出貢獻獎，今年全國各主管機關共推薦70名公務人員及59組團體參選，經考試院邀集各領域專業評審委員審查後，最終選出6名個人得獎者與6組團體得獎單位，競爭相當激烈。陳科長自民國98年投入工務領域，長期深耕公共工程，近12年間完成或督導重大工程金額約300億元，在品質、安全、程序面均嚴格把關，為市政建設貢獻卓越心力。

