桃園人半夜不睡覺都在這？八德大湳市場隱藏版生魚片攤車，雙人套餐800元吃到撐，胭脂蝦頭塞米飯炙燒太銷魂

桃園八德｜上井生魚片

經常出沒在八德大湳市場，白天是滿滿生活用品與傳統小吃的市場，到了夜晚，夜貓族反而會更愛這裡，因為有不少攤車會在傍晚後陸續出沒，上井生魚片，就是在IG上狂被網友推薦、Google 上更是好評滿滿的深夜海味攤，營業時間一路從下午4點到凌晨1點，是不少人下班後、消夜場的心靈慰藉，而之前看到八德鏟子超人到花蓮災區無私協助的故事，而後來才知道原來上井生魚片也是出錢又出力、實際挺進災區的店家之一，當然要力挺囉。

廣告 廣告

桃園八德｜上井生魚片

交通資訊

自行開車/停車

導航直接設定「上井生魚片」或「大湳市場」，大同路上機車與汽車人流多，建議車輛停在較大條的路旁再步行進入，機車可以停在店門口，開車可以停旁邊的立體停車場。

大眾交通工具

可搭乘公車至「大湳市場站」，步行 4分鐘即可抵達，

行經大湳市場的路線包含：GR、102、GR1 等，下車後沿大同路往市場方向走即可看到攤位。

桃園八德｜上井生魚片

菜單/MENU

上井生魚片的菜單非常豐富，從單點的生魚片、握壽司、丼飯，到烤物、炸物應有盡有，

而對於第一次來訪，或是有選擇困難症的朋友，可以像我們一樣點雙人套餐，這樣就大部份的餐點都能嚐到了。

桃園八德｜上井生魚片

雙人套餐800元

綜合生魚片or招牌握壽司

茶碗蒸x2

蝦蘆筍手捲x2

味噌湯x2

烤鮭魚飯糰

炸物拼盤(炸蝦x2、炸牡犡x2、花枝丸x2)

桃園八德｜上井生魚片

上井生魚片不是傳統日式餐廳，而是非常有市場風味的攤車式用餐，現場前方擺放著冰櫃，裡頭有各式新鮮生魚片，如果有特別想吃的也可以選擇單點的方式。

桃園八德｜上井生魚片

可以看到半開放式的廚房裡，師傅們忙碌地切魚、捏壽司，那種現點現做的臨場感，尤其是坐在吧台區更是近距離聞到炙燒的香氣。

桃園八德｜上井生魚片

桃園八德｜上井生魚片

雖說是攤車的形式，還是準備了冰涼的茶飲讓大家享用，這樣邊吃握壽司的同時可以去油又解膩了。

桃園八德｜上井生魚片

如果像我們是點雙人套餐真的蠻超值的，平均一人只要 400 元，就能吃到生食、熟食、烤物與炸物，這在物價飛漲的現在，簡直是佛心來著！

桃園八德｜上井生魚片

茶碗蒸x2

桃園八德｜上井生魚片

雖然是用簡單的鋁箔碗裝，但蛋體非常滑嫩，幾乎沒有氣孔，裡面藏著蛤蜊、魚板等小配料，高湯的鮮甜完全融入蛋液中，是大人小孩都會喜歡的味道。

桃園八德｜上井生魚片

蝦蘆筍手捲x2

桃園八德｜上井生魚片

我們平常不喝酒，這次就用手捲乾杯，吃得到鮮蝦的甜、蘆筍的脆、美乃滋的潤滑與柴魚片的香氣，很清爽。

桃園八德｜上井生魚片

綜合生魚片

套餐可以選擇綜合生魚片或是握壽司擇一，我們選擇了前者，看起來就很豐盛。

桃園八德｜上井生魚片

包含了鮭魚、鮪魚、旗魚以及黃金鯡魚（尼信），還有一隻色澤紅潤的甜蝦，每一片魚肉的厚度都非常有誠意，不是那種透光的薄片，而是帶有厚度的台式豪邁風。

桃園八德｜上井生魚片

黃金鯡魚： 這是我個人的最愛，鯡魚肉的緊實搭配魚卵的「卡滋卡滋」口感，也是我每次必點的種類。

桃園八德｜上井生魚片

鮭魚： 油脂分布均勻，入口後那股特有的魚油香氣在嘴裡化開，軟嫩鮮甜。

桃園八德｜上井生魚片

鮪魚、旗魚都很新鮮，吃起來也很有厚度，而我最愛的就是那隻胭脂蝦，蝦子超鮮甜，那股濃郁的黏稠甜味瞬間佔據口腔，非常新鮮，完全沒有腥味。

桃園八德｜上井生魚片

看到別人點的炙燒生魚片看起來也很好吃耶，想吃什麼都可以直接問店家，這看起來是熟客點的料理~

桃園八德｜上井生魚片

烤鮭魚飯糰、炸物拼盤(炸蝦x2、炸牡犡x2、花枝丸x2)

桃園八德｜上井生魚片

桃園八德｜上井生魚片

烤鮭魚飯糰可以包著一旁的海苔一起享用，飯糰表面被烤得微微焦脆，像鍋巴一樣香氣迷人，米飯混合了鮭魚碎肉與香鬆，每一口都吃得到鹹香，海苔片保持著脆度，包裹著熱騰騰的飯糰一口咬下，很滿足！

桃園八德｜上井生魚片

桃園八德｜上井生魚片

炸蝦： 外層裹著酥脆的麵包粉，炸得金黃酥脆。咬下去會有響亮的「咔嚓」聲，裡面的蝦肉依然保有彈性與水分。

桃園八德｜上井生魚片

廣島炸牡蠣咬開酥脆的外殼，裡面的牡蠣呈現半熟的爆漿狀態。被稱為「海中牛奶」的鮮味瞬間在口中爆發，濃郁又香。

桃園八德｜上井生魚片

味噌湯x2

桃園八德｜上井生魚片

這裡的味噌湯不是那種稀如水的贈品湯，而且料滿滿的味噌湯，蛋花也很柔軟，喝得出來是用魚骨熬煮的基底，帶著洋蔥的甜味與味噌的鹹香，熱熱的一碗下肚，為這頓生冷的海鮮大餐做了最完美的暖胃收尾。

桃園八德｜上井生魚片

胭脂蝦握壽司140

桃園八德｜上井生魚片

我覺得這最棒的是連蝦頭都不浪費，塞入了握壽司後再炙烤的方式，真的又酥又香，將蝦膏全都包覆了。

桃園八德｜上井生魚片

胭脂蝦點綴著魚卵，真的是很棒的結尾，好好吃，我很喜歡，希望我那天財富自由可以點滿一大盤吃到爽～

桃園八德｜上井生魚片

這一頓吃下來，雙人 940元的價格，不僅吃得飽，更吃得巧，「上井生魚片」食材的選用真誠，不因為是路邊攤就使用次級品；料理的態度真誠，每一道炸物、烤物都火候恰當，待客的心意真誠，就像老闆投入公益那樣義無反顧，如果你也喜歡這種接地氣的美食，或者你想用行動支持這樣有愛心的店家，上井生魚片不妨可以來試試。

上井生魚片

地址： 334桃園市八德區大同路15號

電話號碼：03-363 1163

營業時間：16:00–01:00

FB

文章來源：VIVIYU小世界