桃園人半夜不睡覺都在這？八德大湳市場隱藏版生魚片攤車，雙人套餐800元吃到撐，胭脂蝦頭塞米飯炙燒太銷魂
經常出沒在八德大湳市場，白天是滿滿生活用品與傳統小吃的市場，到了夜晚，夜貓族反而會更愛這裡，因為有不少攤車會在傍晚後陸續出沒，上井生魚片，就是在IG上狂被網友推薦、Google 上更是好評滿滿的深夜海味攤，營業時間一路從下午4點到凌晨1點，是不少人下班後、消夜場的心靈慰藉，而之前看到八德鏟子超人到花蓮災區無私協助的故事，而後來才知道原來上井生魚片也是出錢又出力、實際挺進災區的店家之一，當然要力挺囉。
交通資訊
自行開車/停車
導航直接設定「上井生魚片」或「大湳市場」，大同路上機車與汽車人流多，建議車輛停在較大條的路旁再步行進入，機車可以停在店門口，開車可以停旁邊的立體停車場。
大眾交通工具
可搭乘公車至「大湳市場站」，步行 4分鐘即可抵達，
行經大湳市場的路線包含：GR、102、GR1 等，下車後沿大同路往市場方向走即可看到攤位。
菜單/MENU
上井生魚片的菜單非常豐富，從單點的生魚片、握壽司、丼飯，到烤物、炸物應有盡有，
而對於第一次來訪，或是有選擇困難症的朋友，可以像我們一樣點雙人套餐，這樣就大部份的餐點都能嚐到了。
雙人套餐800元
綜合生魚片or招牌握壽司
茶碗蒸x2
蝦蘆筍手捲x2
味噌湯x2
烤鮭魚飯糰
炸物拼盤(炸蝦x2、炸牡犡x2、花枝丸x2)
上井生魚片不是傳統日式餐廳，而是非常有市場風味的攤車式用餐，現場前方擺放著冰櫃，裡頭有各式新鮮生魚片，如果有特別想吃的也可以選擇單點的方式。
可以看到半開放式的廚房裡，師傅們忙碌地切魚、捏壽司，那種現點現做的臨場感，尤其是坐在吧台區更是近距離聞到炙燒的香氣。
雖說是攤車的形式，還是準備了冰涼的茶飲讓大家享用，這樣邊吃握壽司的同時可以去油又解膩了。
如果像我們是點雙人套餐真的蠻超值的，平均一人只要 400 元，就能吃到生食、熟食、烤物與炸物，這在物價飛漲的現在，簡直是佛心來著！
茶碗蒸x2
雖然是用簡單的鋁箔碗裝，但蛋體非常滑嫩，幾乎沒有氣孔，裡面藏著蛤蜊、魚板等小配料，高湯的鮮甜完全融入蛋液中，是大人小孩都會喜歡的味道。
蝦蘆筍手捲x2
我們平常不喝酒，這次就用手捲乾杯，吃得到鮮蝦的甜、蘆筍的脆、美乃滋的潤滑與柴魚片的香氣，很清爽。
綜合生魚片
套餐可以選擇綜合生魚片或是握壽司擇一，我們選擇了前者，看起來就很豐盛。
包含了鮭魚、鮪魚、旗魚以及黃金鯡魚（尼信），還有一隻色澤紅潤的甜蝦，每一片魚肉的厚度都非常有誠意，不是那種透光的薄片，而是帶有厚度的台式豪邁風。
黃金鯡魚： 這是我個人的最愛，鯡魚肉的緊實搭配魚卵的「卡滋卡滋」口感，也是我每次必點的種類。
鮭魚： 油脂分布均勻，入口後那股特有的魚油香氣在嘴裡化開，軟嫩鮮甜。
鮪魚、旗魚都很新鮮，吃起來也很有厚度，而我最愛的就是那隻胭脂蝦，蝦子超鮮甜，那股濃郁的黏稠甜味瞬間佔據口腔，非常新鮮，完全沒有腥味。
看到別人點的炙燒生魚片看起來也很好吃耶，想吃什麼都可以直接問店家，這看起來是熟客點的料理~
烤鮭魚飯糰、炸物拼盤(炸蝦x2、炸牡犡x2、花枝丸x2)
烤鮭魚飯糰可以包著一旁的海苔一起享用，飯糰表面被烤得微微焦脆，像鍋巴一樣香氣迷人，米飯混合了鮭魚碎肉與香鬆，每一口都吃得到鹹香，海苔片保持著脆度，包裹著熱騰騰的飯糰一口咬下，很滿足！
炸蝦： 外層裹著酥脆的麵包粉，炸得金黃酥脆。咬下去會有響亮的「咔嚓」聲，裡面的蝦肉依然保有彈性與水分。
廣島炸牡蠣咬開酥脆的外殼，裡面的牡蠣呈現半熟的爆漿狀態。被稱為「海中牛奶」的鮮味瞬間在口中爆發，濃郁又香。
味噌湯x2
這裡的味噌湯不是那種稀如水的贈品湯，而且料滿滿的味噌湯，蛋花也很柔軟，喝得出來是用魚骨熬煮的基底，帶著洋蔥的甜味與味噌的鹹香，熱熱的一碗下肚，為這頓生冷的海鮮大餐做了最完美的暖胃收尾。
胭脂蝦握壽司140
我覺得這最棒的是連蝦頭都不浪費，塞入了握壽司後再炙烤的方式，真的又酥又香，將蝦膏全都包覆了。
胭脂蝦點綴著魚卵，真的是很棒的結尾，好好吃，我很喜歡，希望我那天財富自由可以點滿一大盤吃到爽～
這一頓吃下來，雙人 940元的價格，不僅吃得飽，更吃得巧，「上井生魚片」食材的選用真誠，不因為是路邊攤就使用次級品；料理的態度真誠，每一道炸物、烤物都火候恰當，待客的心意真誠，就像老闆投入公益那樣義無反顧，如果你也喜歡這種接地氣的美食，或者你想用行動支持這樣有愛心的店家，上井生魚片不妨可以來試試。
上井生魚片
地址： 334桃園市八德區大同路15號
電話號碼：03-363 1163
營業時間：16:00–01:00
FB
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 26
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 108
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 14 小時前 ・ 8
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 53
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 361
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 37
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 19
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 52
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 10 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 161
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2