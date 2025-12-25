桃園人喜迎聖誕禮物！國1中豐交流道明日正式通車 陳世凱：已投入超過千億助桃園改善交通

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導

交通部於今（25）日下午舉辦國道1號中豐交流道工程通車典禮，預計於明日上午6時正式開放通車，宛如是給桃園人的聖誕禮物。交通部長陳世凱表示，桃園市人口逐年成長，需要仰賴更便捷的交通建設來提供服務，近來桃園地區除國道建設已投入超過1000億元經費外，軌道建設也會陸續展開。

交通部於今（25）日下午舉辦國道1號中豐交流道工程通車典禮，預計於明日上午6時正式開放通車，宛如是給桃園人的聖誕禮物。（圖／高公局）

陳世凱不忘感謝桃園市政府與立委支持，才能讓交通建設順利推動，他強調，中豐交流道的提前通車就是中央與地方合作及工程團隊的努力成果，至於未來交流道南側部分，交通部也會持續與市府合力推動。

到場見證的行政院長卓榮泰也說，桃園市在行政院推動的「桃竹苗大矽谷計劃」中非常重要，而且還有桃園航空城、第三航廈及A21轉運站等重大計畫持續推動，因此需要有便利的交通建設才能帶動科技及產業的發展；他感謝交通部、高公局帶來中豐交流道通車這個聖誕禮物，通車後除可有效分流車潮，紓解周邊交通壓力外，也縮短國道 1 號往返青埔及中壢地區的交通時間，串聯桃園地區整體交通路網。

高公局說明，為解決國道1號中壢及內壢交流道壅塞情形，因此規劃於內壢及中壢之間增設中豐交流道，專供五楊高架南出及北入使用，分流既有交流道，提升道路通行效率。高公局也一併辦理國1平面主線配合拓寬改善，減少國道1號主線與五楊高架交織路段交織回堵現象，優化本路段之交通運作效率及服務水準。

交通部於今（25）日下午舉辦國道1號中豐交流道工程通車典禮，現場冠蓋雲集。（圖／高公局）

