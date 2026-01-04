桃園人妻激戰廚師被抓包！完事喊我要尿尿露骨音檔曝光

（記者周德瑄／綜合報導）桃園一名餐飲業老闆月入20萬元，卻慘遭廚師主管戴綠帽。其妻與廚師在家中偷情時，被廚師女兒當場蒐證，錄下激戰聲及女子喊出我要尿尿等語。法院審理後認定侵害配偶權明確，雖通姦已除罪化，仍判決廚師須賠償綠帽夫60萬元，全案可上訴。

示意圖／桃園一名人妻與廚師發生婚外情，遭廚師女兒錄下關鍵性愛聲音與影像，法院判決廚師須賠償人妻丈夫60萬元。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這名在桃園經營餐飲事業的男子與妻子結婚多年並育有3名子女，原本家庭生活美滿，每月收入約20萬元。不料妻子竟與任職同一場所的廚師主管發展出婚外情，甚至多次前往男方住處發生性行為。這段地下情之所以曝光，關鍵在於廚師的女兒大義滅親，她在去年7月29日凌晨察覺父親房內傳出異聲，便拿起手機躲在樓梯間蒐證錄影。

根據判決書內容，這段長約1分19秒的影片成為關鍵鐵證。影片中不僅清楚錄到女子發出的呻吟聲，還出現不要會痛以及我要尿尿等露骨對話，畫面更拍下性行為結束後，女子從房間走至客廳準備離開的身影，其臉部特徵經比對後確認就是老闆娘本人。綠帽夫得知真相後憤而提告，主張配偶權遭侵害並求償120萬元。

庭訊時廚師辯稱配偶權概念已不存在，且雙方曾有和解協議拒絕賠償。但法官審理後認為，大法官釋憲雖將通姦除罪化，但並未否定婚姻中應負的忠貞義務，配偶權仍受法律保障。審酌原告月收20萬元、被告月收僅6萬元及其社經地位，最終判決廚師須賠償60萬元，全案仍可上訴。

