桃園人妻玩很大！和男大生多人運動、懷上情夫孩子…綠帽夫「1原因」被判敗訴

桃園一名男子發現妻子不僅出軌、多人運動，還懷上小王的孩子。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

桃園一名男子與妻子結婚多年，婚後卻接連發現妻子多次出軌，甚至懷上情夫的孩子，氣得他提告2人侵害配偶權，求償150萬元。不過，桃園地方法院審理後，認定男子此前發現妻子出軌後就已和妻子及其情夫談判，分別與2人達成和解、獲得賠償，而根據《民法》規定，當事人不得再就同一事實請求損害賠償，最終判楊男敗訴，全案仍可上訴。

根據判決書，桃園一名楊姓男子2022年11月17日與妻子麗麗（化名）登記結婚，成為夫妻，原以為婚後生活幸福美滿，然而楊男卻在2023年2月至3月間，發現妻子多次與網友小王外宿、頻繁約會，甚至裸體視訊、互相傳遞曖昧與極具性暗示的訊息。

更離譜的是，妻子麗麗同年3月10日與小王和另一名男大學生相約進行多人性行為，還在出軌期間懷上小王的孩子。楊男最終向妻子攤牌，並認為妻子與情夫嚴重侵害其配偶權，憤而提起民事訴訟，要求2人連帶賠償100萬元，另妻子個別再賠50萬元。

麗麗和小王都表示，2人已針對侵犯配偶權一事與楊男達成和解，先前也已按照協議書賠償，因此認為楊男不得再就同一件事又向2人請求損害賠償。對此，桃園地院審理後，發現楊男得知妻子出軌後，曾傳送「不離婚協議」給麗麗，內容寫明「因良心發現後，願意將房子過戶給楊男以挽回婚姻」，當麗麗詢問：「是和解書的意思嗎？」楊男還有回答：「對呀。」

麗麗簽下協議後也有依約履行，於同年5月間將名下桃園市某住宅房地1/2所有權贈與楊男，雙方以此和解。法官還發現楊男曾在2023年3月15日傳訊質問麗麗：「妳偷情，還要被妳硬凹，房子很大筆資產？沒有人犯錯就不會被罰，我印象不記錯妳不是初犯，按慣例來說，應該是要更多吧（累犯），這只是履行妳答應之前犯錯的事情而已。」

另一方面，麗麗的情夫也曾向楊男傳送「協議書」，承認雙方達成和解並同意支付36萬元賠償，楊男則要求補寫小王本名，且對內容並無異議；而小王同樣依約匯出36萬元至楊男指定帳戶，完成和解。楊男和解後，還與麗麗繼續共同生活1年多，直到去（2024）年8月9日由麗麗提起離婚訴訟，雙方才在同年9月25日調解離婚。

法院據此認定，楊男在提起訴訟前已完全知悉妻子的外遇與懷孕一事，也已和麗麗、小王達成和解，且協議書上並無載明「保留其他請求權」等條件，因此認為和解範圍涵蓋所有侵權行為，包括麗麗的多人性行為及懷孕事件。法院最終依《民法》第736、737條規定，和解契約合法成立，兩當事人均應受該契約拘束，縱使一造因而受不利益的結果，亦不得事後翻異，更就和解前的法律關係再行主張，當事人不得再就同一事實請求賠償，因此駁回楊男主張，全案仍可上訴。



