桃園人妻約男大生「多人運動」、偷吃網友還懷孕！綠帽夫氣炸不忍了

記者林盈君／桃園報導

桃園一名男子與妻子結婚多年，未料妻子婚後頻頻出軌，多次與網友單獨過夜，甚至還約男大生「多人運動」，並與網友A男裸體視訊、互傳曖昧訊息，最後更是懷了A男的孩子，讓男子忍無可忍、一狀告上法院，並求償150萬元。案經桃園地院審理，法官認為，男子已與妻子、A男私下達成和解，不能再就同一事實進行請求，因此予以駁回。

桃園男子與妻子結婚多年，未料妻子婚後頻頻出軌。（示意圖／翻攝自Pexels）

據了解，男子與妻子於2012年結婚，但妻子婚後多次出軌，被抓包多次與網友單獨過夜。前年2月到3月間，妻子與A男裸體視訊、互傳曖昧訊息，甚至還約了男大生「多人運動」，而且在婚姻關係存續期間，妻子還懷上A男的孩子，讓丈夫無法忍受，決定提告求償。

廣告 廣告

桃園地院審理時，妻子主張已誠心道歉，為了能夠維持婚姻，還將名下房子過戶給丈夫，丈夫也承諾不會提告；另外，丈夫也與A男達成和解，雙方以36萬和解，A男也有傳送和解書。法官審理後認為，男子既然與A男等人達成和解，不能再就同一事實進行請求，因此駁回男子請求，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

豪宅雙屍案！富商前男友贈200萬豪車留不住她...分手1個多月傳噩耗

北市信義豪宅雙屍案！創投CEO與女子關係成謎...上鎖手機恐成破案關鍵

刑事局破獲跨國運毒集團！海洛因藏「手機殼」夾層、黑市價近2000萬元

同居男友偷拍私密片拒刪！她先殺後燒「冷血滅證」 1破綻露餡狼狽落網

