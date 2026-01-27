桃園人妻辦公室放床！火辣激戰「已婚小哥哥」 被抓包全裸看光光

一對男女在辦公室的床上外遇偷情，被女方的老公抓包。示意圖／Pixabay

桃園一對夫妻結婚7年，丈夫2023年卻趁著尾牙的時候，與一名已婚的女同事在有擺設床鋪的辦公室激情忘我的偷情。女同事的老公在尾牙當天深夜直闖辦公室，親眼見到自己的愛妻和別的男人全裸激戰的模樣，相當崩潰，而偷情男的老婆得知知後，也把自己的渣男老公和小三女告上法院。

判決書指出，渣夫男主角在2023年1月12日公司尾牙當天深夜，與已婚女同事進行性行為，女同事的老公有辦公室的鑰匙，當晚氣得衝進辦公室，親眼見到這對姦夫淫婦全裸辦事的香豔畫面，氣得跟小王打起架來，但是這一段沒有用手機錄影，因為要顧全自己老婆的面子，所以後來讓他們兩人先穿回衣服，才拿出手機錄影。

渣男小王的正宮老婆隨後也被告知了此事，感到相當崩潰，決意要跟渣夫離婚，還把渣夫和出軌女同事一起告上法院，要求賠償金50萬元。

從女同事老公後來拍的影片中，可以看見他對著偷情的兩人錄影，還情緒激動的不斷質問：「幹嘛？偷情啊？」、「你敢做現在不敢露臉？男子漢在哪裡？蛤！跟他上床」、「我很傷心，妳選誰？」但外遇的女子沒有回答，只是一直在阻擋手機拍攝，而小王則站在一旁完全不講話。

這件事後來傳到渣男老婆的耳裡，她感到相當崩潰，認為結婚7年了，自己卻看到不堪入目的影片，深愛的老公竟然外遇，直接傳訊息給渣男「你連外勞都敢」、「我連影片都有」，渣男則回覆「不會有下一次」，但正宮說「我一閉上眼想到都是你們的畫面」，決心要跟渣夫離婚。

被抓到偷情的兩人出庭時皆否認有發生性行為，說女同事老公拍的影片，自己都有穿衣服，而渣男說自己會傳訊息跟老婆道歉，只是為了安撫老婆的憂鬱症而已。但是激情大戰女主角的辦公室真的有放一張床，而且影片中被女同事老公指控時，男主角也全程接受，所以法官不採信姦夫淫婦的說詞，判他們必須賠償30萬元給渣男的妻子，全案還可上訴。



