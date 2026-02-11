桃園人年節放鞭炮注意！這些地方全天禁止施放

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議時表示，過年期間在人口高度密集的住宅區施放鞭炮，若未妥善管制，恐影響鄰里安寧。因此，市府延續「靜桃專案」精神，今（115）年特別加強宣導「年節放鞭炮管制原則」，全市人口高度密集區，凡12層樓以上、500戶以上的住宅社區，共52處列為「特定管制區域」，全天禁止施放鞭炮；學校、圖書館、幼兒園及醫院周邊50公尺範圍內，也全天禁止施放，希望在歡慶過年的同時，也能兼顧市民生活品質。

張善政指出，在一般非管制區域，於除夕至初三、初九（玉皇大帝聖誕）及元宵節等重要節日，仍可依規定施放鞭炮，但每日凌晨2時至上午8時為禁止施放時段，避免影響民眾休息。

張善政進一步表示，市府去年首創廟會遶境噪音管制措施，獲得良好成效，今年春節若有類似活動，仍將比照辦理，遶境行經前述52處特定管制區域時，必須降低音量，也感謝各宮廟團體配合，讓措施得以順利推動。根據統計，春節期間因爆竹噪音引發的民眾陳情案件，已由前年450件降至去年的370件，減少約17%，成效初步顯現，盼今年能再進一步降低陳情件數。

