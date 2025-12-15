桃園人擠爆景福宮外爭睹阿波舞表演 為老城區注入新活力

桃園市副市長蘇俊賓昨（14）日下午前往桃園區，出席「舊城再生．共創繁榮，東京高圓寺阿波舞活動」。蘇俊賓表示，這場活動不僅是桃園景福宮與東京高圓寺的文化交流，更是一場關於老城區與商圈再造的對話，讓擁有數百年歷史的信仰場域，成為城市再次發光的重要起點。擁有近300年歷史的景福宮，與有400年歷史的阿波舞，首次在「大廟」前相會，期待未來日本文化與臺灣傳統文化，能持續在景福宮及桃園各重要宮廟交流，深化城市文化能量。

廣告 廣告

桃園景福宮與東京高圓寺文化交流。圖：市府提供

蘇俊賓指出，阿波舞已有超過400年歷史，東京杉並區高圓寺的阿波舞自1957年起，以振興地方商圈為推動目標，並逐步發展成日本兩大阿波舞之一。景福宮與桃園老城區近年同樣面臨商圈活絡的課題，市府已逐步改善周邊硬體設施，未來也將在軟體層面持續著力，透過更具特色的店家與多元活動，帶動整體街區再生與人潮回流。

桃園市副市長蘇俊賓。圖：市府提供

蘇俊賓提到，正是看見在景福宮主任委員簡征潭及地方團隊的努力下，周邊街區逐步注入新能量，因此過去曾向高圓寺所在地、東京杉並區長岸本聰子提出促成高圓寺阿波舞與景福宮合作的構想。期盼未來景福宮周邊及桃園老城區，能如同杉並區一般，持續累積活力。

簡征潭表示，感謝市府長期投入舊城再生，也感謝東京高圓寺阿波舞團隊蒞臨演出，讓久違的大量人潮再次回到老城區。去年元旦期間，日本電視台曾播出景福宮及周邊老城區畫面，讓桃園的信仰文化與在地美食被更多人看見。景福宮作為桃園重要信仰中心，被稱為「大廟」，不僅因歷史悠久、具古蹟身分，更保存豐富古文物，歡迎市民前來參拜，也一同欣賞古蹟之美。

東京高圓寺阿波舞振興協會事務局長富澤武幸說，儘管天氣略顯涼意，但現場民眾的熱情，讓團隊深刻感受到臺灣的人情溫暖。高圓寺阿波舞源自地方活化的初衷，希望透過舞蹈，串起人與人、地區與地區之間的連結。期盼此次交流不僅深化高圓寺與景福宮的情誼，也讓杉並區與桃園市之間的情感連結更加緊密，並持續延續下去。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

鯨鯊列「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」附錄一 海保署：台灣早已走在前面

桃園璞園領航猿東超上演逆轉秀！狂追26分擊退澳門黑熊