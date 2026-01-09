桃園人的心頭好！南門市場「川崎紅豆餅」搬家後人氣依舊，一顆18元內餡塞滿滿

在桃園市中心熱鬧的南門市場裡，藏著一間假日常常需要排隊的銅板美食，就在市場最熱鬧文化街上的「川崎紅豆餅」，它不是時髦咖啡館，也不是打卡名店，但每一口熱呼呼的紅豆餅，卻帶著濃濃的手作情感與記憶中的古早味，紅豆餅內有著滿滿的內餡，目前共推出六種口味，每顆18元，平日還有隱藏版雙口味的組合，想吃還可以提前預訂以免久候喔，假日只能現場購買。

桃園｜川崎紅豆餅

交通資訊

自行開車： 從桃園火車站出發，行駛約3分鐘即可抵達文化街，市場附近設有收費停車場，建議提早到達以免錯過美味，

大眾交通工具：火車：搭乘火車至桃園站，從出口步行約10分鐘即可抵達。

公車：搭乘桃園客運至南華街站下車，步行不到2分鐘即可到達市場。

川崎紅豆餅屬於市場攤販型店家，附近機車停車格較多，店門口就可以停。

桃園｜川崎紅豆餅

菜單/MENU (2025/12/25更新版)

人氣奶油

招牌紅豆

芋頭

芝麻

花生

香菇菜脯

以上單一口味都是18元。

桃園｜川崎紅豆餅

平日有特別推出客製化隱藏口味：

人氣紅豆奶油

紅豆芋頭

芝麻花生，以上雙拼23元

桃園｜川崎紅豆餅

因為我們這天抵達的時間太晚，已經接近要收攤打烊的時間，所以只剩下烤盤上的紅豆餅，當然也沒有製作過程，

平時站在攤位前就能聞到陣陣烘烤餅皮與奶油香氣，光聞香味就令人食指大動，

其實我們只要去買菜，就會順路買蛋金固或風城雞蛋糕，最近也很常買川崎紅豆餅，小孩也很愛。

桃園｜川崎紅豆餅

營業時間都是賣完就收，有次下午一點多就賣完了，通常會賣到二點多，總之早點來買就對了。

桃園｜川崎紅豆餅

川崎紅豆餅主打傳統日式紅豆餅，用料紮實，我們通常都是喜歡吃甜的口味居多，最常買的就是奶油和芋頭口味，必吃的就是香濃的奶油囉。

桃園｜川崎紅豆餅

除了單口味的基本款外，平日還推出限量雙拼隱藏口味，每款都讓人期待又驚艷。

桃園｜川崎紅豆餅

如果像我們一樣想要一次吃到很多種不同口味，也可以選擇對切的方式，一次吃半個交換著吃~

桃園｜川崎紅豆餅

這次買了五個甜口味，個個內餡飽滿，吃得出來是自製內餡，因為芋泥還吃得到顆粒呢。

人氣奶油 ：甜而不膩、奶香濃郁，是店內銷量冠軍，口感有點點像卡士達醬的香氣，很好吃，推薦必點。

芋頭：真材實料、芋香濃郁，吃得到芋頭纖維與顆粒感，是芋頭控一定會愛的口味。

桃園｜川崎紅豆餅

花生：花生香濃滑順，甜度稍高一些，內餡飽滿還吃得到花生的顆粒口感。

桃園｜川崎紅豆餅

芝麻：黑芝麻內餡香氣四溢。

桃園｜川崎紅豆餅

招牌紅豆：選用台灣本土紅豆熬煮，顆粒飽滿、甜中帶沙感，粒粒鬆軟，是公公最愛的口味。

桃園｜川崎紅豆餅

在講求快速與連鎖的時代，像川崎紅豆餅這樣的小攤販更顯難得，不靠網路宣傳、不用網美裝潢，卻靠著樸實真誠的味道，在市場中成為人氣排隊小吃，無論是早餐來一顆、下午茶解嘴饞，或是買幾顆回家給小孩吃，都是超級合適的選擇，如果有到南門市場買菜，不妨可以買一顆試試囉!

