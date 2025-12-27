桃園人的童年回憶再進化！佳樂蛋糕中壢店：下午一點開賣即排隊，激推空氣感爆棚的生甜甜圈

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

桃園人應該沒人不知道”佳樂蛋糕“吧？在桃園和中壢都有分店，不分桃園人或中壢人都一定知道的老店，不論是生日 蛋糕、彌月禮盒、節慶伴手禮，佳樂幾乎是許多家庭共同的童年味道，而 佳樂蛋糕中壢店推出的品項更多，除了有生日蛋糕還有推出麵包烘焙點心，近日更推出火紅的生乳甜甜圈，一堆出便造成搶購，中壢高鐵站店也是經常賣到缺貨的桃園伴手禮。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

佳樂精緻蛋糕專賣店-中壢店｜交通資訊

開車/騎車

中北路車流量大，但路邊時常有短暫停靠的空間，建議有人同行時可以下車購買、另一人開車繞圈，會比較輕鬆；騎車可以暫放店門口。

廣告 廣告

填料甜點

大眾交通

搭乘公車至「中壢火車站」，步行 13分鐘即可看到招牌，鄰近中原大學商圈附近，也可以順遊。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

究竟這位烘焙界的老前輩，如何演繹這款強調空氣感與化口性的新世代甜點，還造成門市天天排隊的盛況，真的是太厲害的佳樂。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

生乳甜甜圈｜限定店內購買

佳樂本身蛋糕種類非常多，從草莓蛋糕、巧克力蛋糕到手工蛋糕卷一應俱全，不過此行的目地是每天現做、生意非常好的「生甜甜圈」，看看排了一整圈就知道生意有多好了啦~

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

這應該是我第一次來到佳樂中壢店，平常大多都是就近在佳樂蛋糕桃園店，應該說是從小吃到大的蛋糕店，直到現在公婆也常指定要吃佳樂，所以一年還是會吃好幾次蛋糕；來到中壢店像是發現新大陸，有好多口味不同的麵包與點心呀~

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

展示櫃裡擺滿各式麵包、甜點、三明治，亮燈照得每樣商品看起來都特別誘人，許多客人進門後都直接拿起托盤，快速挑選自己喜歡的品項，像在完成每天固定的儀式般自然。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

走進店內，空氣中混和著奶油、雞蛋與麵粉烘烤後的幸福香氣，冰箱內也有各式甜點蛋糕~

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

菜單、MENU

櫃檯上放滿了一盒盒的生甜甜圈就知道生意有多好了，下午前往的客人幾乎都是為了它而去，需特別注意的是，生甜甜圈是下午1點才開始販售，如果是為了它而來別太早到。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

單顆的品項所剩不多也沒有全部口味，但每顆的口味都是65元，所以我就單買了二顆和綜合一盒，這樣就能嚐到所有口味了。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

鎮店之寶~原味、巧克力、芋頭等各種口味的波士頓派，依然穩坐銷售排行榜的寶座，也是店內最推薦的桃園伴手禮喔。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

可以看到佳樂對於包裝也不馬虎，透明禮盒裡完全可以見得到生甜甜圈的造型與可愛的模樣，用來送禮也很體面大方。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

口味：卡士達 (Custard)、檸檬 (Lemon)、巧克力 (Chocolate)

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

因為我不是拿到時馬上拍照，等到晚上回家才拍，所以甜甜圈上的糖粉會有有濕潤，建議還是當天食用口感最佳！

一口咬下，外層撒上的細砂糖顆粒率先在舌尖化開，麵糰的的柔軟與蓬鬆度還不錯，但沒有內餡的部份會覺得偏乾一些些。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

它不是那種需要費力咀嚼的Q彈，而是在口中輕輕一抿就會化開的濕潤與綿密，帶有淡淡的發酵麥香與奶香。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

經典的卡士達口味 ：佳樂不愧是做波士頓派起家的，他們對於「奶餡」的調製功力深厚，這款卡士達醬口感滑順如絲綢，奶香濃郁卻不膩口，最經典的口味，也是大小、小孩都會喜歡的口味。

檸檬口味 ：外觀上與卡士達相似，但內餡卻是大有乾坤，酸與甜的比例抓得非常精妙，口味特別清爽開胃。

巧克力口味：不同於其他口味的細砂糖外衣，這款外層是帶有苦甜風味的高品質可可粉，帶有可可脂香氣、微苦回甘的成熟風味。

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

內餡很有誠意，咬下去立刻爆餡！

桃園｜佳樂精緻蛋糕專賣店 中壢店

佳樂精緻蛋糕專賣店，這個在桃園、中壢人心中有著不可撼動地位的名字，再次用實力證明了他們得以屹立不搖的原因，下次經過中壢，不妨走進這間充滿活力與香氣的老店，帶幾顆生甜甜圈回家，這是一份適合自己獨享的小確幸，也是近期很適合送人的最佳中壢伴手禮。

另外需注意的是佳樂生甜甜圈，目前只有中壢店和桃園高鐵站限定販售！

佳樂精緻蛋糕專賣店-中壢店

地址： 320桃園市中壢區中北路二段418號

營業時間：08:30–21:30

電話號碼：03-463 0608#3

官網

文章來源：VIVIYU小世界