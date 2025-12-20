桃園人私藏！永安漁港旁純白系咖啡館，只有內行人才知道的鄉間路徑，超推漂浮咖啡＋肉桂捲

桃園新屋｜忻林咖啡

在永安漁港不遠的鄉間小路上，藏著一間小店～忻林咖啡；

2023年開幕的忻林咖啡，沒有張揚的招牌，也不急著被看見。

反而是在旅途中，當你轉進一條愈走愈安靜的鄉間道路時，突然出現在眼前。

有些咖啡店，不需要刻意安排；在某個走累了、心也想慢一點的午後，就能自然遇見。

忻林咖啡，對我來說，就是這樣的存在。

桃園新屋｜忻林咖啡

空間設計｜鄉間裡的一棟現代建築，低調卻讓人驚喜

忻林咖啡的室內空間並不算大，

卻在偏僻的鄉間小路旁，

突然出現了一棟線條清爽的現代建築，

讓人一走近，就產生意料之外的驚喜。

桃園新屋｜忻林咖啡

空間規劃很懂得留白，如果好天氣得話，光線從窗邊柔柔地灑落，

桌距安排得剛剛好，不會太靠近彼此，也沒有刻意播放存在感太強的音樂。

桃園新屋｜忻林咖啡

有人看書、有人打開電腦，也有人什麼都沒做，只是靜靜發呆；

這裡不是那種一坐下就讓人感覺「該快點點餐、該拍照了」的地方，

反而像是進入一段，節奏被自然放慢的生活片段。

桃園新屋｜忻林咖啡

庭院風景｜花朵、草地，與一張留給下次的鞦韆

建築外，是一座安靜的庭院。，草地一隅點綴著幾株花朵，

門口還擺放著一張鞦韆搖椅；

相信晴天時，這裡應該是一幅非常溫柔的畫面，

可惜那天天氣並不穩定，細細的毛毛雨，

讓我們沒能在庭院裡多停留，只能遠遠看著那張鞦韆與花影。

不過，也正因如此，心裡自然留下了一個位置，

等下次天氣放晴，再來好好坐一會、慢慢欣賞；

有些風景，本來就不必一次看完。

桃園新屋｜忻林咖啡

寵物友善咖啡館｜讓旅行，可以一起完成

忻林咖啡是一間寵物友善咖啡館，

只要使用寵物推車或寵物籃妥善安置，毛孩就能一起入內。

這樣的友善不需要特別標榜，而是一種很自然的存在方式；

對於習慣帶著毛孩出門的人來說，這樣的空間，會讓人很想再訪。

桃園新屋｜忻林咖啡

簡餐與飲品｜陪著時間慢慢走的味道

忻林咖啡的餐點，不是那種一上桌就搶走目光的類型，

卻非常適合慢慢坐、慢慢喝。

這天，我們點了幾樣，剛好陪著整個午後。

氣泡美式～入口清爽，氣泡把咖啡的苦韻輕輕拉開，

很適合在午後轉換節奏時來一杯。

桃園新屋｜忻林咖啡

風味拿鐵～太妃糖香氣溫柔鋪展，甜度收得剛好，

不搶走咖啡本身的層次，

是一杯會讓人不自覺放慢喝的拿鐵。

熱美式～乾淨、順口，最單純的路線，

適合靜靜坐著，讓思緒跟著咖啡慢慢走。

桃園新屋｜忻林咖啡

深浮冰球～就是熟悉的漂浮咖啡。

冰球在杯中慢慢融化，咖啡與時間一起展開，

帶著一種久違的復古滋味；

不急、不吵，喝起來特別耐人尋味，真是不錯。

桃園新屋｜忻林咖啡

甜點的角色，同樣低調卻重要；

點了黑糖核桃肉桂捲～肉桂香氣溫暖，黑糖甜度厚實卻不膩，

核桃增加了層次感，很適合搭配咖啡慢慢享用。

桃園新屋｜忻林咖啡

布朗尼

口感紮實，巧克力風味濃郁卻不厚重，不是靠甜度取勝，

而是會在吃完後，被安靜記住的味道。

桃園新屋｜忻林咖啡

一個小插曲｜在微暗裡留住的一點光

那天在店裡坐著坐著，突然跳電了。

大部分的燈，一盞一盞暗了下來。

空間短暫地靜了一下，店家還來停醒我們停電了；

但抬頭一看，頭頂上的那盞吊燈，居然還亮著。

那一刻反而安心了下來，像是在提醒我們；

沒事，只是慢了一點而已。

如果說旅行裡有什麼好兆頭，

大概就是這種在小混亂裡，還留著一點光的瞬間。

桃園新屋｜忻林咖啡

夕陽｜不在計畫裡的結尾

那天下午的天氣，其實一開始並不好；抵達時天空陰陰的，還下著細細的毛毛雨。

原本以為只能在咖啡館裡躲雨，沒想到準備離開前，雲層忽然裂開了一道縫；

夕陽低低地露了臉，不張揚，卻很溫柔。

桃園新屋｜忻林咖啡

於是我們順勢往海邊走去，追著那一小段被留下來的日光；

風還帶著水氣，天色卻慢慢暖了起來。

旅行裡最美的畫面，

往往不是安排好的，

而是在沒有太多期待時，悄悄出現的那一刻。

桃園新屋｜忻林咖啡

把忻林咖啡，留給需要慢一點的日子

忻林咖啡不是那種一定要被列進「必訪清單」的店；

卻很適合在某個不想被打擾、只想靜靜坐著、

也想和毛孩一起停留的午後，慢慢走進來。

如果你正在找一間桃園新屋的寵物友善咖啡館，

能夠好好坐、好好喝、好好想事情，

那麼，忻林咖啡，或許會剛剛好。

桃園新屋｜忻林咖啡

忻林咖啡

地址｜ 327 桃園市新屋區永慶二路 286 巷 23 號

電話｜ 03-486-4682

寵物規範｜毛孩可同行，需使用寵物推車或寵物籃

