桃園今年不讓行人取締1.9萬件 交通事故減13.7%

影片中行人違規穿越馬路遭摩托車撞上；另一起行人走在行人穿越道上，摩托車未停讓直接撞上。桃園警方11月啟動行人交通安全大執法，針對不停讓行人和行人違規加強取締，11月共取締4158件，較去（2024）年同期增加2169件，期間行人交通事故較上月減少16件，下降8.16%。

桃園市交通警察大隊執法組長連國豐說明，「針對不停讓行人及行人違規加強取締，1個月內共取締4158件，較去年同期增加1倍以上，11月份行人交通事故較10月份下降8.16%。」

交通警察大隊表示，今（2025）年1到11月共取締不停讓行人近1萬9000件，較去年同期增加10.65%；同期間行人交通事故則大幅下降13.7%。對於行人友善環境改善，民眾也很有感。

行人彭女士認為，「是比較好，對行人比較有保障，而且車子大部分都很有禮貌會禮讓。」

駕駛人邱先生表示，「騎機車或開車的會更注意到，如果行人有穿越斑馬線的時候我們會先禮讓，也希望行人這邊互相體諒我們也在等。」

針對提升人本道路安全，立法院也在10月底完成修法，提高不停讓行人肇事罰鍰到1萬8000元起，重傷或死亡更將處以最高3萬6000元並吊銷駕照，就等行政院公布實施日期；交大也呼籲駕駛務必遵守停讓規定。

