白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
桃園今年新增13里！民政局：10萬市民須換發身分證 線上申請免奔波
桃園市人口成長迅速，為均衡基層服務量能，自今（115）年3月1日起正式實施里別調整。此次共新增13里並辦理轄里界調整，範圍涵蓋桃園、中壢、八德、龜山、大園、大溪及觀音等7個行政區，預計影響約10萬名市民需換發身分證。民政局除安排戶政事務所至里內駐點服務外，更推動「線上換證e指通」專案，市民掃描QR Code即可24小時在線辦理，大幅縮短往返奔波時間。
民政局長劉思遠表示，透過里別調整能讓基層服務更精確到位，確保市民享有即時的公共服務。市民若因里鄰調整需換發證件，可至桃園市任一戶政事務所免費換發身分證及戶口名簿，若有改註其他資料需求，也可免費申請不限次數與份數的門牌證明。為確保換證順暢，各戶所也會提前寄發通知單，民眾可依指定時間至里內指定地點辦理現場收發件，或利用數位申請免去排隊負擔。
戶政科特別提醒，換證作業將依通知時程分批辦理，在未領取新證前，原身分證仍具效力。然而，考量今（115）年11月將舉辦地方公職人員選舉，若未及時完成換證，市民可能因地址異動而導致走錯投開票所。為保障投票權益與便利性，建議受影響市民依照通知單時程盡早完成換證作業。
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