桃園今年迎77位元旦寶寶 張善政盼攜手醫療院所完善婦幼照護體系

桃園市今年迎來77位「元旦寶寶」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（2）日上午前往中壢區，出席「宏其婦幼醫院院長交接典禮」。張善政表示，桃園市昨（1）日共迎來77位「元旦寶寶」，顯示市民對桃園整體生育環境與醫療量能具高度信心，市府將持續與優質醫療院所攜手合作，完善婦幼照護體系，讓更多家庭能在桃園安心成家、生養無虞。

宏其婦幼醫院院長交接典禮。圖：市府提供

張善政指出，宏其婦幼醫院長期深耕桃園婦幼醫療領域，持續精進醫療設備與專業服務，為市府推動婦幼健康政策的重要夥伴，期勉新任院長郭信宏在既有良好基礎上，持續強化婦產科、兒科及相關專科服務量能，與市府一同將桃園打造為安心生養的婦幼健康城市。

廣告 廣告

桃園市府將持續與優質醫療院所攜手合作，完善婦幼照護體系，讓更多家庭能在桃園安心成家、生養無虞。圖：市府提供

宏其婦幼醫院創院院長張紅淇表示，張善政重視婦幼政策，率先成立全國首個「婦幼局」，透過制度化、專業化的政策支持，為第一線醫療院所提供穩定後盾，也讓醫療團隊能更專注於臨床照護與服務品質提升。宏其婦幼醫院未來將持續配合市府政策方向，深化在地服務，為桃園婦幼健康把關。

桃市今年元旦寶寶接生人數共計77位，自然產40人，剖婦產36人。圖：市府提供

新任院長郭信宏表示，未來將延續宏其婦幼醫院以病人為中心的核心精神，結合先進醫療科技與溫暖細緻的照護服務，並與市府及各界攜手合作，守護婦女與孩童的健康，為提升城市整體醫療照護品質貢獻一份心力。

衛生局表示，宏其婦幼醫院在婦產科、兒科及產後支持服務等面向，長期展現高度專業與人文關懷，是市府推動婦幼健康政策的重要合作夥伴。未來市府將持續與桃市各醫療院所深化合作，共同建構更完善、具韌性的婦幼健康照護網絡。

婦幼局補充，今（115）年1月1日桃市元旦寶寶接生人數共計77位，分別為31位男寶寶、46位女寶寶。其中包含雙胞胎1對、單胞胎75人。自然產40人，剖婦產36人。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

快訊／賴清德發布總統令 陳建仁將出任中研院院長

全國原民人口成長最快速 桃園迎來第9萬名族人