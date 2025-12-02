桃園仙草嘉年華人潮破123萬人次 活動倒數、紫色仙草花爆開超美

桃園仙草嘉年華同步設置4大Q萌畜牧主題美拍裝置，包括「哞哞牛」、「花花牛」、「乳乳牛」、「活動主題牧草捲」等。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園仙草嘉年華於11月22日開幕，截至12月1日止，10天期間已突破123萬人次入園，接駁車服務人次逾3萬6000人次，仙草嘉年華位於楊梅休閒農業區，遊客服務中心提供一站式服務，整合在地農場資源，提供販售農特產品、小農市集、導覽解說以及農遊體驗等，活動將於12月7日閉幕，隨著紫色仙草花近日陸續爆開，總參觀人數可望突破新高。

市府農業局長陳冠義今(2)日表示，桃園仙草嘉年華與全球知名IP酷洛米攜手合作，打造9座主題裝置，以主色系紫色與4.1公頃花海完美融合。活動同步結合楊梅畜產嘉年華及富岡鐵道藝術節，以「農業Ｘ花海Ｘ藝術」為核心，打造桃園秋冬最具特色的複合型盛典。

陳冠義說，桃園是北台灣重要畜牧生產地，產值逾48億元，穩居北台第一，從豬、雞、蛋、乳品到加工食品皆具備完整產業鏈，活動同步設置4大Q萌畜牧主題美拍裝置，包括「哞哞牛」、「花花牛」、「乳乳牛」、「活動主題牧草捲」等；為了延續環保永續概念，農業局也將甫落幕的桃園花彩節巨型彩帽裝置，以及中職總冠軍隊伍─樂天桃猿「吉祥物Rocky」與「球隊棒球帽」等農廢編織打造的裝置藝術，移師到仙草嘉年華會場，增添美拍亮點，讓遊客一次滿足。

活動會場周邊緊鄰多座農場，像是以乳牛養殖為主的「耀輝牧場」，提供酪農生產與遊客體驗；「台塑楊梅有機生態農場」提供食農、生態、環境教育之寓教娛樂；「紫城農場」結合生產現場及教育體驗；「亞植有機農場」是全台少見的有機「雞菜共生」零廢料循環農場；「肥嘟嘟多肉植物園」則有多肉植物花圈手作教學等。各農場結合仙草嘉年華打卡集章領好禮活動，推動在地農遊經濟與觀光活力，同步帶動進場人潮增長。

