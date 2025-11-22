桃園仙草嘉年華開幕 4公頃紫色花海美翻楊梅
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（22）日下午前往楊梅區，出席「2025桃園仙草嘉年華開幕式」。張善政表示，今年活動由農業局打造4公頃花海，結合仙草花與波斯菊，美不勝收，並展示仙草花一號及仙草花二號兩品種，花期依序綻放，讓民眾不同時間造訪都能欣賞到不同景致。邀大家呼朋引伴，把握時間來到楊梅，將滿滿的紫色花海及可愛的「酷洛米」盡收眼底，享受秋冬最美麗的仙草花季。
▲2025桃園仙草嘉年華開幕式。
農業局表示，今（114）年仙草嘉年華結合地方、產業與人文力量，推廣以「紙農膜」取代傳統塑膠膜種植仙草，有效降低碳排放並減少污染。展區多項美拍裝置也採用回收材料與農業廢棄物再利用，兼具美學與永續，展現桃園農業的新風貌。
農業局進一步指出，本次活動以粉紫花海搭配全球人氣明星「酷洛米」，全區規劃9大主題裝置，融合楊梅的純樸農田景致，打造冬季最夢幻的觀光亮點。活動期間同步舉辦消費集章活動，凡完成市民卡集章即可獲得酷洛米限量環保袋。同時，「2026桃園農產主題月曆」也將於活動期間限量發放，更多資訊可至「桃園好農」及「楊梅休閒農業區」臉書專頁查詢。
