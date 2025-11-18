桃園仙草嘉年華11/22登場 與酷洛米相遇夢幻紫色花海

圖▲桃園市長張善政（中）今出席「2025桃園仙草嘉年華」活動預告記者會。(圖/桃園市政府農業局提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

「2025桃園仙草嘉年華」，今年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，並有「酷洛米」裝置搭配浪漫粉紫花海，11月22日起至12月7日・將在楊梅休閒農業區盛大登場。11/18日於桃園市政府舉行宣告記者會，由市長張善政率領農業局、文化局及楊梅區公所等單位共同出席，並與貴賓一同啟動象徵「希望與綻放」的3D全息光球，宣告「桃園仙草嘉年華」正式啟動。

圖▲桃園市長張善政（中）今天和農業局團隊、在地業者一起為「桃園仙草嘉年華」暖身，現場展示美麗仙草花的與在地農產，預告今年花海 × 農產 × 市集 × 酷洛米的精彩組合。

桃園市長張善政表示，仙草嘉年華不僅是桃園冬季最具代表性的花卉活動，更展現楊梅地區在農業轉型與跨域整合上的成果。今年透過與富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華的串聯，以花海、鐵道與酪農3大主題，形塑桃園冬季最具魅力的節慶品牌。市府將持續推動智慧與永續農業，使桃園的花季節慶與國際追求永續價值接軌，成為展現城市文化的新窗口。

農業局長陳冠義表示，展區結合2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，並邀請人氣角色酷洛米（Kuromi）擔任花之使者，帶領民眾走入夢幻的紫色仙境，以「花田 × 文化 × 可愛IP」呈現桃園冬季最浪漫的節慶風景。今年更首度整合3大節慶資源——「桃園仙草嘉年華 × 富岡鐵道藝術生活節 × 畜產嘉年華」，以「農業 × 鐵道 × 藝術」三條軸線串聯，從富岡火車站一路延伸至楊梅花田，形成冬季觀光廊帶，帶動桃園南區觀光與地方產業升級。

圖▲桃園市長張善政向大家介紹今年串聯仙草、波斯菊與楊梅特色產業的多元亮點。

仙草嘉年華16天活動期間，每週假日皆有主題活動： 11/22（六）開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華熱鬧開場，酷洛米現身舞台，攜手貴賓共同揭幕；11/29（六）畜產嘉年華 × 酷洛米見面會：動物音樂會與在地酪農市集熱鬧登場；11/30(日)泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演，為兒童帶來歡樂的午後；12/6（六）迷霧森林樂團帶來夢幻的音樂演出。園區內另設「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等體驗，讓大小朋友都能在紫色花海中共享浪漫與幸福時光。詳細活動資訊歡迎至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區 」臉書粉絲專頁查詢。