桃園代表隊奪全運會全國第4佳績 張善政勉勵下屆再創高峰

桃園市長張善政接受體育局呈獻桃市代表隊參加114年全國運動會榮獲「立法院長獎」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（10）日上午主持市政會議，接受體育局呈獻桃市代表隊參加114年全國運動會榮獲「立法院長獎」。張善政表示，本屆全運會於雲林舉辦，桃園代表隊奪得全國第四名，創下體育局成立十年以來最佳成績，充分展現桃園在競技體育深耕成果。市府將持續挹注資源，協助選手邁向更高名次，期待在下屆賽事再創高峰。

體育局長許彥輝指出，體育局自今（114）年邁入成立十周年，競技成績由過去第五名躍升至全國第四，顯示制度化培訓與長期資源投入效益逐步發揮。本屆桃園共奪得38面金牌，雖仍落後台中、新北及臺北等直轄市，但體育局已訂定「追台中、趕新北」之中程目標，將持續提升競技實力、穩健前進。

廣告 廣告

體育局表示，本屆桃園代表隊整體表現優異，共刷新7項大會紀錄，並在9項賽事累計25人次達成金牌連霸，最終以38金、47銀、71銅，共156面獎牌的佳績完賽；其中韻律體操、射擊、競技體操、跆拳道及撐竿跳高等項目多次稱霸賽場，充分展現選手穩定且深厚的競技實力。

體育局強調，此次成果有賴菁英選手培訓、奪金計畫、教練聘用、運動醫療與科學輔助等制度化支持，未來將持續精進訓練環境，全力備戰116年全國運動會，讓桃園力量持續發光。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園明起新增5條試辦公車路線 滿足壽山、陽明高中通學需求

八德地政事務所獲金檔獎殊榮 持續精進AI導入業務