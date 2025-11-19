桃園代表隊征戰環境知識競賽 勇奪社會組第1、青年組第2

桃園代表隊表現亮眼，分別在社會組及青年組獲得第一名及第二名的成績。圖：環保局提供

桃園環保局從多達400名初賽選手中特別選拔20名代表參加由環境部主辦的「114年環境知識競賽全國總決賽」，與各縣市菁英同場較勁。桃園代表隊表現亮眼，分別在社會組及青年組獲得第一名及第二名的成績，展現桃園深耕環境教育的成果，也為桃園爭取榮耀。

社會組第一名黃柏睿任職於國家中山科學研究院，今年是第8次代表桃園市參賽並首次獲獎。圖：環保局提供

環保局說明，社會組第一名黃柏睿任職於國家中山科學研究院，今(114)年是第8次代表桃園市參賽並首次獲獎，在繁重的國防任務之餘，獲取環境知識是從日常生活中一點一滴累積。同時也感謝歷年來一起代表桃園市參賽的夥伴們，至今仍持續在環境知識精進與努力，他期待未來提到「最懂環境的城市」時，第一個想到的就是桃園市。

獲得青年組第二名的桃園高中同學范姝妘，對於地球科學和環境相關領域有興趣，平時會關注環境時事和參加相關活動。在備賽期間，反覆觀看環境部提供的影片並整理重點筆記，也上網統整了SDGs、AQI、溫室氣體等基本環境知識的資料，讓自己的概念更完整。范姝妘認為最重要的是保持對環境的熱情並相信自己做得到，也很高興最後拿到全國第二名的好成績。

環保局表示，此次競賽主題聚焦「淨零永續」與「氣候變遷」，題目內容涵蓋政府政策與最新時事、「環境教育終身學習網」競賽教育影片，以及能源轉型、循環經濟、永續發展目標等重要議題，完整考驗選手對環境知識的理解深度與應用能力。今年的表現，再次顯示桃園市在環境教育推動上已具穩固基礎，市民對環境議題的敏感度與參與度持續提升。

桃園環保局推動環境教育多年，持續辦理環境知識競賽、環境教育活動、校園課程與社區行動，逐步形成從校園扎根、擴散到家庭與社區的「環保教育鏈」。環境知識競賽歷年活動累計已吸引超過7500人次參與，是桃園最具代表性的環境教育賽事之一，也為城市的永續發展培育穩固能量。

環保局強調，「淨零永續」不是口號，而是市民日常生活應具備的行動選項。除了競賽中的優秀選手，更多市民也能透過節能減碳、資源回收、減塑消費等生活習慣，成為永續行動的實踐者。環境知識競賽不僅是一場比賽，更是一個讓全民重新思考氣候挑戰、理解淨零政策、培養環境素養的起點。期待透過參與與推廣，讓每一位市民都能成為改變環境的力量，與城市一起邁向永續未來。

