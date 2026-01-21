桃園以北有短暫雨 北部白天高溫僅15度

交通部中央氣象署指出，今天(22日)強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；今日本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉的攝氏8.3度，清晨西半部及宜蘭低溫只有攝氏10至12度，花東為14、15度，台南以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。

降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪機率。

離島天氣：澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖多雲時陰，6至10度。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生；另外，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：22日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。 (編輯:柳向華)