桃園以南天氣晴朗穩定 入秋最強冷空氣明南下北東轉雨

中央氣象署最新天氣報告指出，示，今天（16日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島零星短暫雨，外出攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象專家吳德榮根據氣象資料分析指出，最新模式模擬顯示，明天入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署天氣報告指出，今天西半部高溫約攝氏27至30度，東半部則為25度至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。在離島天氣部分，澎湖晴時多雲，22度至24度；金門晴時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，18至22度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄發文指出，今日各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫為：北部17度至29度、中部17度至32度、南部18度至33度及東部16度至30度。

一周天氣號概況

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，周二（18日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。周三、四（(19日、20日）迎風面水氣逐日減少，周三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，周四天氣好轉，白天起氣溫回升。

吳德榮說，由於南下台灣冷空氣已調整得較原模擬弱，但周三、四清晨苗栗以北仍將出現12度左右平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五、六（21日、22日）迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。