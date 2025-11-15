桃園以南天氣晴朗穩定 迎風面水氣增

中央氣象署表示，今天(16日)迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約為攝氏27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，22至24度；金門晴時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，18至22度。

風力方面，桃園、苗栗至彰化沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風６級以上或陣風８級以上的強風，海邊活動請多加留意。