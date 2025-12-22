桃園企業防災專案成果亮眼 張善政曝第三階段願景

桃園市長張善政出席「企業防災訓練教室落成啟用典禮暨本市推動企業防災專案第三階段啟動儀式」。圖：市府提供

桃園市長張善政今(22)日上午前往龍潭區，出席「企業防災訓練教室落成啟用典禮暨本市推動企業防災專案第三階段啟動儀式」。張善政表示，市府自兩年前啟動企業防災專案，第一階段引進科學方法進行風險評估及火災煙霧擴散模擬；第二階段逐步推廣至企業實務操作，其中由友達光電提供的企業防災訓練教室，更成為全台企業教育訓練重要場域；未來第三階段將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。感謝所有企業夥伴的支持，讓桃園推展企業防災更加順利，並期勉在公私協力模式下，共同推動桃園成為全國防災模範城市。

此專案第二階段已完成多家種子企業輔導。圖：市府提供

張善政今日頒發感謝狀予參與專案6家企業代表，包括友達、台灣美光、日月光、研華、家福及廣積。張善政指出，消防署今（114）年推動的企業防災SDG認證活動，全台共逾500家企業申請，最終僅7家獲得最高榮譽「卓越獎」，其中桃園就佔了4家，包括美光、日月光及友達兩個廠，充分展現桃園對企業防災的重視，以及政府與企業防災合作的成效。

友達光電股份有限公司資深副總經理林挺立表示，友達光電長期深耕桃園，擁有龍潭廠與龍科廠兩個重要生產基地，其中龍科廠已率先導入全球領先的技術Micro LED進行量產，未來將持續在桃園深根此項核心技術。此外，今年友達光電與消防局簽署合作備忘錄，在公司內成立企業防災訓練中心，提供空間與高階設備，可針對火災及煙流等情境進行精準模擬，協助企業檢視安全風險，提升營運韌性。

消防局指出，此專案第二階段已完成多家種子企業輔導，其中台灣美光成果發表顯示專案方法具高度可行性與實務效益，此次於友達光電龍科廠啟用的「企業防災訓練教室」，為專案邁入第三階段的重要里程碑，將作為企業防災教育訓練與實務交流平台，成為高風險事業單位及上市櫃公司重要的訓練基地，促使防災訓練在地化、常態化。

