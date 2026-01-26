桃園住工混合 成救災複雜戰場

桃園市屬於工廠與住宅混合型態發展的城市，不僅沿海地區分布高風險工廠，市區也存在與住宅區緊鄰的工廠，一旦起火更容易延燒，在伴隨高溫與大量濃煙下，導致逃生極為困難。市府已依《工廠管理輔導法》，持續輔導農業區與住宅區周邊未登記的工廠邁向合法化，至民國129年3月仍無法完成合法化者，將依法要求遷移。

消防局表示，市府雖掌握各工廠申報的危險物品資料，但部分化學物質的數量與擺放位置經常變動，實際到場仍須再次確認，廠內是否有人受困也難以即時掌握。在濃煙密布、能見度低、高溫與黑暗環境下，消防人員初期難以精準判斷建築結構是否有倒塌危險，以及火勢是否透過管道間隱蔽擴散，只能先從火焰顏色、煙霧狀態及是否伴隨爆炸聲響等外部徵象研判廠內情形。

另外，「鐵皮屋工廠內住人」被視為高風險情境，消防局僅能掌握是否設有員工宿舍，卻難以得知小型鐵皮工廠內是否有人留宿，一旦深夜發生火警，逃生難度極高。

消防局說明，連棟式工廠與集合住宅相連時，若未設置防火牆，火勢延燒風險倍增，且需同步擴大周邊住戶疏散範圍。而市區的巷弄內違規停車嚴重及巷弄過於狹窄，導致消防車無法進入，消防員須延長布線距離，影響整體救災效率。

經發局指出，部分區域早期原為工廠設置用地，隨著都市擴張，住宅區逐步包圍既有工廠空間，形成住、工混合樣態。由於此類小型工廠多與在地就業緊密連結，若短期內要求全面清查並立即遷移，對地方就業市場及產業供應鏈完整性將帶來衝擊。

經發局表示，針對現存於農業區及住宅區周邊的低汙染未登記工廠，市府已依《工廠管理輔導法》，持續輔導其邁向合法化，至民國129年3月屆期仍無法完成合法化者，將依法要求遷移至合法工業用地。

經發局說，對於製程或儲存物涉及公共安全者優先列管，並結合消防局、環保局及建管處等單位進行公共安全與環保風險盤點，避免形成「合法但高風險」的灰色地帶。未來都市發展將朝「住工分流」方向推動，透過都市計畫檢討、輔導遷廠至合法工業區，以及提升既有工業區開發強度，逐步讓生產與居住環境脫鉤。