桃園住發處包租代管計畫媒合愛心房東與政策戶 估5000戶可受惠

桃園市政府第五期包租代管業者說明會。圖：住發處提供

桃園市政府第5期包租代管計畫開跑，除爭取中央補助外，桃市府自籌1.4億經費，指定服務愛心房東與政策戶的租屋媒合，優先服務年輕育兒小家庭等政策照顧族群，住宅處初估將有5000戶的租屋族獲得精準的租屋協助，辦理戶數為全國之冠，政策精準對焦也是全台首創。

包租代管業者結合社區活動說明桃市府該期政策。圖：住發處提供

住發處說明，該期包租代管總經費約7.2億元，提供媒合房東與房客的服務，並協助房東修繕出租房源，中央補助5.8億元，桃園市政府自籌2成經費約1.4億元，主打照顧政策戶的包租代管服務，房東所提供的案源須提供給三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、護理師、公車司機、新住民、原住民、45歲以下青年等照顧族群。桃園此次計畫將有5000戶媒合規模，逼近台北市、新北市、台中市和高雄市等4都的合計5600戶的總規模。

廣告 廣告

業者也到長照據點向高齡者說明桃市府包租代管政策。圖：住發處提供

住發處補充，「包租代管」由市府公開招標，委託專業物管公司幫房東管理房子，包含有「包租包管」、「代租代管」兩種形式，協助房東媒合符合資格房客，此次有7家得標業者執行第5期計畫。住宅處也鼓勵愛心房東的加入，參與包租代管的房東享有房屋稅率，提供房屋修繕補助，另對於提出租房源給法定弱勢戶，租屋修繕費用該期也有較高的補助。

市府自107年開辦以來，已經完成超過2.5萬組的房東和房客的媒合，為全國媒合戶數最多，顯見桃園租屋需求量大，因此第5期的方案除持續推動中央包租代管計畫，市府希望透過精進的政策，將有限的住宅資源，為住在桃園，相對需要幫助的租屋族提供服務。市民如對包租代管有相關疑問，可洽住發處網站查詢，也可電洽住發處03-332-4700轉1125、1126，以及住發處合作的7家業者進行詢問。

住發處合作的7家業者：

1. 顧家租賃住宅服務股份有限公司桃園分公司 03-4335988

2. 嘉富資產管理顧問有限公司 03-2715485

3. 好室瑞德資產管理股份有限公司 0800-068-958

4. 安聯屋管有限公司 03-2759788、0809-091-019

5. 喆璽不動產仲介經紀有限公司 03-2151902、0800-000-513

6. 萬隆不動產開發有限公司 03-2873855、0900-799-500

7. 富遠資產管理顧問股份有限公司 03-2807080、0800520020

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龜山警匪追逐5人棄車狂奔 車主身分曝光

桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救