桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟召開首次會員大會

桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟第一次會員大會日前於桃園舉行，該聯盟結合六大公協會、智慧產業學院、工研院、資策會等產官學研共同推進，加速物流產業轉型升級，並以「智慧製造、智慧行銷、智慧物流」為三大核心，致力透過實體AI與數位轉型技術，打造跨企業、跨領域的實體互聯網平台，實現上中下游資源高效整合與共享。聯盟籌備會設置四大功能性委員會，分別為「產業標準及人才」、「技術及風險韌性」、「法規及永續」及「國內外市場動態」，各委員會將依據桃園產業特性，針對智慧化、低碳化及國際接軌等議題，提出具體行動方案及政策建議。

桃園市政府日前啟動智慧運籌聯盟，邀請全國業者共組智慧供應鏈生態圈，包括經濟部商業發展署長蘇文玲、數發部數位產業署通訊傳播組副組長陳慧慧、航空城公司總經理洪秀寬、桃園市智慧產業學院長吳天勝、桃園機場公司副總經理余崇立、桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟總召杜紫軍、台灣國際物流暨供應鏈協會理事長秦玉玲、中華民國物流協會理事長穰穎宣、台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥、工業技術研究院副執行長陳慧娟等出席。

由於桃園是台灣通往國際重要門戶，緊鄰國際機場，並擁有港口、高速公路、鐵路、捷運等多種運輸方式，形成陸、海、空一體的網絡節點，能快速串聯國內外市場。桃園物流企業高達二千多家，已發展成全台最大物流聚集區，周邊有電子、半導體等產業聚落，有利於整合供應鏈，吸引許多國內外物流巨頭進駐，如酷澎、艾司摩爾、DHL等。

桃園透過自由貿易港區、政策優惠和智慧化技術，進一步提升全球物流樞紐競爭力。近年桃園市政府積極協助物流企業導入AI、物聯網、大數據等科技服務，推動自動化倉儲、智慧配送、冷鏈監控等，全面強化物流效率與品質，並成立「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，加入聯盟企業可享有多項優勢，包括：優先取得聯盟內部資源及實體互聯網平台之使用權；參與國內外市場動態與政策趨勢之交流平台；提升品牌影響力，作為智慧物流標準的共同制定者；獲得物流聯盟認證，提升企業市場競爭優勢；掌握供應鏈與物流業者第一手資訊，洞察市場趨勢，前瞻布局產業機會。

該聯盟截至一一四年十月已有一二九家業者加入並持續招募中，歡迎製造商、倉儲與運輸業者、電商通路商及相關協會踴躍參與。會員可優先掌握產業資訊、反映需求並參與政策研擬；聯盟將提供跨界交流平台並與中央單位合作，促進企業共創共榮，共同促進物流產業創新與永續發展。

桃園市政府經濟發展局表示，聯盟的成立不僅是產業合作的新起點，更是桃園邁向國際智慧物流樞紐的重要里程碑，誠邀全國物流與供應鏈相關業者加入，共同打造「群策群力、低碳整合、創造韌性桃園」的未來。