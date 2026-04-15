桃園便當店疑食品中毒 累計104人有症狀69人就醫

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市衛生局表示，因食用「上野烤肉飯-內壢店」餐點後疑食品中毒者，截至今天中午通報有症狀民眾累計至104人，其中69人就醫，業者仍停業中，送驗檢體最快本週有初步報告。

桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧接受媒體聯訪表示，截至中午12時統計，通報有症狀民眾累計至104人，其中有69人就醫，衛生局昨天已將相關食品及環境檢體送往實驗室，最快預計在本週會有初步報告，但具體時間仍須視微生物培養狀況而定。

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黃叔慧指出，「上野烤肉飯-內壢店」目前仍勒令停業中，將等到環境複查合格，業者提出復業申請及改善報告書，經衛生局確認且實地複查合格後才可以復業。

衛生局說，昨天陸續接獲醫院通報，有民眾在13日於「上野烤肉飯-內壢店」購買午晚餐便當食用，後續出現疑似食品中毒症狀，若調查違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，將命其限期改善，若屆期未改善將依「食品安全衛生管理法」規定，裁處新台幣 6 萬元以上至 2 億元以下罰鍰。

衛生局表示，檢驗結果若確認為食品中毒案件，將依違反「食安法」規定移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：林恕暉）1150415