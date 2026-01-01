桃園保全變強盜 持槍挾持老闆「索20萬」原因曝

即時中心／徐子為、黃彥翔報導



桃園昨（31）天發生一起歹徒持槍入室搶劫事件，員警封鎖現場逮人，雖順利制伏嫌犯，救出被挾持的民眾，但也在對峙過程遭受攻擊受傷，所幸治療後無礙，全案朝強盜、殺人未遂和妨害公務等罪偵辦中。





事情發生在昨天上午10時許，犯嫌為43歲的陳姓男子；據了解，陳男原在某保全公司任職，因工作時與工作地點住戶糾紛挨告傷害，經法院審理判刑定讞，也丟了工作，但他認為公司虧欠他，昨天持改造空氣槍與尖刀回公司索要錢財。



陳男進屋隨即亮槍並控制老闆行動，開口就要20萬元，其他員工見狀紛紛走避，逃到大馬路確認安全才敢報警。



桃園警分局表示，中路派出所員警蔣賢學及王瓏寬立即趕抵現場，進入辦公室與陳男對峙，面對員警詢問陳男僅回答數語即保持沉默，員警立即警覺戒備要求陳男配合檢查，陳男突然掏出刀械，員警馬上使用警棍將刀打掉，並上前與陳男扭打，陳男則拔出腰際空氣槍向員警射擊，導致兩名員警腿部受傷，員警負傷仍奮勇將其壓制，同時呼叫支援，警力迅速趕到將陳男逮捕，查扣空氣槍等物品，全案依法移請偵辦。



事件在地方傳開，民眾肯定員警英勇救人，也關心員警傷勢。警方表示，蔣、王2人治療後已無大礙，全案由桃園地檢署指揮偵辦中。





