桃園修正殯葬收費標準 弱勢戶享全面減免推綠色殯葬

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市府於今(115)年1月7日發布施行「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」兩項規定。未來，中低收入戶可免費使用桃園市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，大幅減輕弱勢家庭喪葬負擔。同時，同步啟動「環保葬鼓勵金發放計畫」，最高可申請2萬元鼓勵金；申請桃園市樹葬區者，不論亡者戶籍地在何處，一律免費。

民政局強調，此次修正重點在擴大照顧經濟弱勢家庭。依《殯葬管理條例》第21條之1修正，中低收入戶免費使用桃園市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，降低喪葬支出壓力。隨著多元環保葬興起，市府刪除「非桃園市籍亡者」使用多元葬法專區的收費規定。往後，申請桃園樹葬區不分戶籍，全免費用，鼓勵市民採用綠色殯葬方式。

為提升納骨設施使用效能並推廣環保葬，「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」同步上路。民眾將原存放於桃園市公立納骨塔的骨骸櫃位遷出，改採環保葬，可申請2萬元鼓勵金；自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，則申請1萬元。申請方式簡單，可至殯葬管理所或各區公所臨櫃辦理，期間今(115)年1月1日起至10月31日止，或預算用罄為止。

民政局長劉思遠表示，此次殯葬政策調整，不僅是法規修正，更是市府對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴。透過收費減免與環保葬鼓勵金，讓弱勢家庭減輕負擔，引導更多市民以自然環保方式送別親人，實現生命圓滿落幕並兼顧世代永續。未來，將以「溫暖、關懷、永續」為核心，持續優化殯葬環境，打造貼近市民需求的服務。相關資訊請至民政局網站查詢（https://cab.tycg.gov.tw）。(圖/民政局提供)