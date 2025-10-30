桃園假日就醫不再難！4處UCC輕急症中心11／2上線
為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自 11月2日 起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選擇。
假日輕急症中心UCC服務時間為 每週日及國定假日早上8時至晚間24時，採兩班制運作，針對成人及兒童之感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，避免民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院及國軍桃園總醫院等醫院的急診資源可以救治更多病危傷患。
目前台灣面臨人口老化、病床資源緊繃及醫療人力不足等挑戰，假日僅約兩成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診。UCC的設立，正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧真正需要緊急處置的重症患者，提升整體醫療效率。
桃園市衛生局也將持續觀察UCC執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更安全、便利的就醫環境。
更多中時新聞網報導
MLB》山本連兩戰完投勝 道奇射藍鳥扳平
張麗善促廚餘資源化、設肉品保價制
九把刀嘔心瀝血《功夫》打造柯震東變打仔
其他人也在看
假日輕急症中心將開跑！石崇良提醒不開立「慢箋」 收費方式曝光
健保署今天公告UCC試辦計畫，實施期間自11月1日至115年12月31日。六直轄市先行試辦，共13處包括：北市聯醫林森院區、昆明院區、附設信義門診部，新北恩樺醫院、怡和醫院，桃園龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院，台中臺安醫院雙十分院、家健聯合診所，以及台南...CTWANT ・ 1 天前
10年好友昇華戀人！章廣辰爆熱戀9m88 經紀人說話了
男星章廣辰今（29）日遭週刊爆料戀情，對象則是10年好友9m88。兩人被目擊在周興哲演唱會親密勾手、碰肩，戀情因此曝光。報導中提到，9m88出道以來感情生活低調，始終被視為「緋聞絕緣體」；章廣辰的感情路則是一波多折，還曾公開說過自己被劈腿、戴綠帽，如今遭爆熱戀9m88，章廣辰經紀人也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9月才說還在相處 邱偲琹早情斷交往3年電視大佬之子
邱偲琹與電視製作人郭建宏之子郭方儒交往3年，過去她常在社群大方放閃，甚至許願27歲結婚。9月出席《男公館》記者會時被問到婚期時回應「仍在相處的過程中」令人摸不著頭緒，未料，她早已移情韓國男友，甚至8月就被直擊兩人十指緊扣。鏡報 ・ 1 天前
與時間賽跑 立委楊曜希望卸任前完成2大醫療目標
4連霸民進黨籍立委楊曜，因飽受長期失眠之苦，提前宣布本屆任期結束，不再尋求連任之路。在剩餘的最後2年任期，楊曜希望完成衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓、三總澎湖分放射腫瘤治療中心，提供澎湖民眾更好的醫療服務品質。楊曜從2012年擔任立委以來，一直在衛環委員會為健全澎湖的醫療努力。先是協調醫學中心支援澎自由時報 ・ 5 小時前
中壢巷弄裡的日式療癒！秋甜kakigori季節限定刨冰，HERO 2001太妃糖風味層次豐富
有些店，一走進去就讓人心裡變得柔軟；位在中壢巷弄裡的秋甜kakigori ，就是這樣一家會讓人駐足的店。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 6 小時前
《虛擬資產法》立法尚未通過 彭金隆：今年開罰幣商金額已破千萬
中央銀行（以下簡稱央行）副總裁朱美麗與金管會主委彭金隆，今（30）日立法院財政委員會，就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備詢虛擬資產穩定幣發行方面事宜。針對立委關心監管情況，金管會主委彭金隆立場指出，今年來已對11家幣商，合計開罰了1,300萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
假日傷病免跑急診！「假日輕急症中心」11月上路，全台13據點一次看
健保署預告，假日輕急症中心（UCC）將於11月試辦上路，全台共設立13處據點，讓輕症、急症患者能在假日就醫。UCC的醫療科別有哪些？醫療費用怎麼算？該如何分辨病情屬於輕症或重症？ 台灣人動不動就掛急診，不完全是因為不懂醫療分級、濫用醫療資源，更可能是資訊不足、醫療制度設計造成的。 根據《康健雜誌》報導，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，醫改會調查結果顯示，近6成民眾假日跑急診，是因為不知道哪裡有診所能看病；另有26%則是難以判斷病情是否嚴重。此外，國內假日診所平均開診率僅16.7%，求醫無門的輕症患者通常只能去急診。 假日輕急症中心的設立，正能補上這塊缺口，讓輕症患者能有更清楚、更方便的就醫選擇。 什麼是假日輕急症中心？涵蓋科別有哪些？ 健保署公布，為落實醫療分級、紓解急診壅塞的問題，2025年11月1日至2026年12月31日期間，將試辦假日輕急症中心，在週日及國定假日上午8時～晚上24時收治病患，讓輕急症病人可即時獲得醫療照護，把急診醫療資源留給病況緊急的重症病人。 假日輕急症中心除了設置急診，同時段也會開放內（兒）科系、外（骨）科系。此外，耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置，亦可採康健雜誌 ・ 7 小時前
桃園八德巷弄銅板美食！經典紅茶配粉漿蛋餅，銅板價享受真材實料的在地早晨
在桃園八德的巷弄裡，有一間不起眼的小店，隱身在鄰宅之中的「 玟葶早餐屋」，沒有過多的裝潢就是在車庫擺上廚房設備，每天僅營業四小時的早餐店，販售的是粉漿蛋餅系列，其他也有吐司、蔥抓餅…等，銅板價格很適合上班前簡單享用，也可以電話預訂，當我還在睡夢中時，老闆娘早已開始備料，將純粹的米漿與麵粉以黃金比例調和，醞釀出那份獨有的Q彈底蘊。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前
高雄女"遭公雞追"急逃上車 直呼:太不講武德了
南部中心／莊舒婷、廖錦雄 高雄市報導高雄有一名汽車女銷售員，在停車場繳費之後準備上車，不過卻跟一隻公雞對到眼後，公雞竟然直接朝他狂奔，讓她嚇得趕緊逃上車，事後回想覺得好氣又好笑，直呼這公雞，太不講武德了。民視 ・ 1 天前
坣娜病逝享年59歲 吳建恆曬最後碰面照深情讚她：華語歌壇第一「仙」
資深歌手坣娜於本月16日因罹患胰臟癌辭世，享年59歲。消息昨天曝光後，演藝圈震驚不已。多年來她飽受紅斑性狼瘡與車禍後遺症折磨，卻始終以堅毅精神與溫柔嗓音，感動無數樂迷。知名主持人吳建恆在29日晚間在社群發文悼念，並曬出兩人最後合照，字裡行間充滿懷念與敬意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 14 小時前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 2 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 12 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 9 小時前
同樣有潔癖「強迫症、強迫人格大不同」 醫師舉例一比就懂
許多人追求環境整潔，但當清潔成為焦慮來源並影響日常生活時，可能已超出單純潔癖的範疇。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻指出，所謂的「潔癖」有時實際上是強迫症或強迫人格的表現，這兩種狀況雖名稱相似，但在心理狀態與治療方向上有顯著差異。中天新聞網 ・ 4 小時前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 1 天前
紅斑性狼瘡奪命！9成患者為女性 腎炎是最常見併發症
繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜也因長期受紅斑性狼瘡困擾而日前過世。根據衛生福利部112年10月統計，台灣約有2萬5千名紅斑性狼瘡病友，女性與男性比例高達9：1，特別好發於20-49歲年輕女性族群。中天新聞網 ・ 7 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前