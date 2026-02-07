桃園假日花市開跑 市長拜早年迎新春

▲桃園市長張善政於花市發放福袋予採買民眾。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（7）日上午前往桃園區，出席「市長拜早年—桃園假日花市」。張善政表示，桃園假日花市自2月7日起至2月22日連續營業16天，營業時間為每日7時30分至17時30分，除夕當日亦照常營業，期盼市民都能選購到喜愛的花卉，增添居家年節氛圍，並祝福採買民眾新年快樂、滿載而歸。

農業局指出，桃園為北部重要草花生產基地，素有「草花王國」之稱，其中盆花產值約占全國總產值42%，草花品質優良、品項多元，適合春節居家擺設。此外，市府正協調更新成功路橋老舊排水設施，並同步改善周邊環境配置，藉此提升營業環境品質，讓攤商安心經營、提供民眾更安全舒適的採買空間。

農業局說明，假日花市自民國83年設立，因鄰近虎頭山風景區、桃園巨蛋及中興公園，假日人潮絡繹不絕。春節期間現場販售多樣應景花卉，如蘭花、金桔、金錢樹、菊花等，民眾亦可選購香水百合、火鶴、銀柳、鳳梨花、開運竹、向日葵等花材進行搭配，歡迎民眾前來選購，為家中增添喜氣年味。