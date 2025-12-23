桃園偏鄉16校導師逾半代理 教育局提年資比照專任盼留人力

老師認真教學，位在新屋區的大坡國中編制20個正式老師缺，其中8個是代理老師佔了40%，學校總共9個班級，有6個代理老師擔任導師，另2個除了教學也負責學校行政工作。

大坡國中校長黃金增回應，「代理老師是3年，如果他表現好都可以續聘，所以一般他願意，請他當行政他也願意，教學上都非常認真，穩定來講還是以正式教師這樣子。」

鏡頭轉到鄰近的永安實驗中學，2024年剛轉型實驗中學時正式老師只剩4個，找來16個代理老師，終於在今（2025）年7月再補了14個正式老師，學校只剩4個代理老師。

永安實驗中學代理老師吳怡雄表示，「如果說對教育熱忱沒那麼高的老師，他可能磨個2到3年可能就離開了。」

永安實驗中學校長古如毓指出，「那一年我們學校非常辛苦，我們114年已經補足了14位正式老師，這群老師變成正式老師之後，他對教育更投入。」

都會區跟偏遠地區存在教育人力和資源分配不均現象問題，復興、新屋等偏遠地區16校導師2024年超過半數是代理老師，曾被桃園市審計處要求改善。

桃園市教育局國中科科長蔡詩欣回應，「為了鼓勵偏遠地區的代理老師能夠持續留在偏鄉服務，其實我們也在校正簡章裡面，把有在偏遠地區學校服務的代理老師服務年資，納入初試的加分項目。」

教育局表示，除發給偏鄉服務的老師久任獎金，也積極跟中央爭取偏遠地區代理老師地域加級的年資加乘比照專任教師辦理，透過誘因跟機制協助偏鄉留住代理老師。