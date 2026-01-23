桃園停車場充電樁 6月底全面啟用

桃園市交通局在公有停車場建置充電樁858處，預計6月底可以全數通電。（賴佑維攝）

桃園市交通局向中央申請2.9億元，在桃園154處公有停車場建置858個充電樁，充電樁早已架設完成，並規畫去年2月啟用，但因近年天災多，台電工班疲於奔命，連接高壓電量能有限，至去年底僅完成95場、461樁，預計6月底可以全部通電營運。

電動車越來越多，為了超前部署，交通局規畫增設858個充電樁，原本希望去年2月啟用，各停車場充電樁也都已經裝設完畢，卻有大半仍掛牌寫「用電申請中」，且一掛就接近一年，也有民眾納悶，怎麼申請用電這麼久。

廣告 廣告

交通局說明，因充電樁使用高壓電，並非一般水電工能處理，需要台電專業工班接電，但因為近年天災過多，台電為加快災區修復，會調派全台工班前往支援，因此各地都面臨缺工狀況，能體諒台電，但仍希望加快腳步。

交通局也提到，858處充電樁中，180瓩以上快充86處、50瓩以上快充236處、7瓩以上慢充536處，其中慢充有Type1和Type2接頭，快充則有CCS1及CCS2接頭，為提高安全性，也有智慧監控與多重安全防護系統。交通局說明，快充、慢充停車格不同，另外目前接頭也適用於市面上所有電動車，不會有無法充電問題。若在商業區，因考量車主不會停太久，又有充電需求，會以快充為主，至於住宅區則是慢充為主。另設置充電樁也要先詢問台電，需視該區域供電量能，若供電量已經達到上限，就會以慢充為主，避免跳電。

交通局說明，其他單位建置完成的充電樁共91樁，連同現有461樁，桃園市目前可提供使用充電樁數量已達552樁，以目前量能來看，足夠桃園市電動車使用，收費則是信用卡、悠遊卡、桃園市民卡與行動支付，相當多元。至於目前尚未接電的充電樁皆開放非電動車停車，不會占用到停車空間。