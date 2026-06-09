桃園傑出演藝團隊授證典禮登場 展現表演藝術能量與深厚文化底蘊
桃園市政府文化局9日於米倉劇場舉辦「115年桃園傑出演藝團隊授證典禮暨聯合宣傳發布記者會」，頒發證書予今年入選的12組傑出演藝團隊及4組潛力團隊，涵蓋音樂、舞蹈、現代戲劇及傳統戲曲等多元領域。授證典禮以「桃映之境‧織鏡藝境」為主題，呼應桃園多元文化匯聚與交流融合的城市特色，展現持續累積的表演藝術能量與深厚文化底蘊。
今年獲選為桃園傑出演藝團隊者共12組，包括音樂類的金喇叭銅管樂團、風動室內樂團、風雅頌古箏樂團；舞蹈類的君舞蹈劇場、敦青舞蹈團；現代戲劇類的好人好事製作、何日君再來劇團、沐寧相聲說演坊、犀牛劇團、慢島劇團；以及傳統戲曲類的桃興閣掌中劇團與景勝戲劇團。各團隊長期深耕地方、持續創作，展現桃園多元且蓬勃的藝文發展樣貌。
另今年亦遴選4組潛力團隊，包括S曼斯特重奏團、萍影舞集、盛保羅魔幻劇團及隔離島劇團，透過扶植機制鼓勵創作者持續投入表演藝術創作，為桃園藝文注入更多創新能量與未來發展動能。
近年桃園演藝團隊於國內外舞台表現亮眼，包括君舞蹈劇場登上英國愛丁堡藝穗節演出；狂美交響管樂團蟬聯OPENTIX音樂類節目銷售冠軍；金喇叭銅管樂團持續耕耘校園及社福場域；龍潭愛樂管弦樂團則赴汶萊演出，拓展國際文化交流。此外，本市狂美交響管樂團、陳家聲工作室劇團及龍潭愛樂管弦樂團亦於今年榮獲「TAIWAN TOP演藝團隊」，展現桃園團隊兼具創作實力與國際視野。
桃園市政府文化局於文化部114年評比中，再度榮獲「藝文場館營運升級」及「地方扶植傑出團隊」雙特優肯定，締造連續3年雙特優佳績，展現近年在藝文政策推動、場館經營及團隊扶植上的豐碩成果，反映桃園表演藝術生態逐步成熟發展，創造藝文優質環境。
邱正生局長表示，桃園市傑出演藝團隊計畫推動逾32年，近年團隊屢獲國內外肯定，展現桃園豐沛藝文能量。未來文化局將持續整合場館、節慶及交流資源，協助團隊拓展舞台，提升桃園表演藝術能見度。
文化局表示，藝術不僅存在於舞台之上，更逐漸融入城市日常與市民生活。未來將持續透過多元扶植、專業培力及資源串聯，陪伴在地團隊穩健成長，讓藝術走進社區、校園與生活場域，持續累積桃園文化軟實力，共同描繪屬於這座城市的藝文新篇章。活動詳情請上「桃演本鋪」臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/WXZVbe)或藝遊桃園(https://tyart-tour.tw/)查詢。
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