桃園傳「水質異常落髮」謠言！市府、台水聯合澄清：經監測均正常

即時中心／温芸萱報導

桃園近期網傳「自來水水質異常、疑似造成市民落髮」的謠言，引發關注。桃園市府今（3）日嚴正澄清，經與台水公司管理處確認，供應端水質監測均正常，並無外界所稱的異常情形。市府表示，桃園自來水主要來自石門水庫，從水源到淨水處理皆依規範層層把關，環保局每季抽驗原水也全數符合標準。台水強調，部分民眾聞到「消毒水味」屬正常餘氯需求，並非水質問題。

近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，甚至導致部分市民落髮」的貼文，引發不少網友轉傳討論。桃園市政府今日鄭重澄清，相關內容全屬不實訊息，沒有任何科學或調查依據，市府呼籲民眾切勿輕信謠言，以免造成不必要的恐慌。

市府指出，桃園市自來水由台灣自來水公司第二區管理處統一供應。消息傳出後，市府立即與台水聯繫確認，台水回報近期供水水質監測均屬正常，並不存在外界揣測的異常情況。為避免假訊息持續擴散，台水也啟動查證與回應機制，並表示會再度加強監測頻率，確保供水品質維持在安全範圍內。

台水公司進一步說明，桃園地區主要水源來自石門水庫，從水源頭、淨水處理到用戶家中水龍頭，全程皆依規定層層把關。水源部分依照標準進行例行檢測；而市府環保局每季也會赴各淨水場抽驗原水水質，近期所有檢驗結果均符合《飲用水水源水質標準》。如遇任何異常狀況，環保局會在第一時間通知改善，不讓問題持續。

在淨水場端，除配置線上水質監測儀器，每兩小時由操作人員檢測pH、濁度等基本項目，每週也會對微生物、氨氮、鐵、錳、鋁等項目做定期檢測。至於供水管線及各行政區的用戶端，均設有線上監測站，數據同步上傳網站，供民眾自行查詢。

台水也提到，部分民眾反映「水有消毒水味道」，這是因為依飲用水標準，自來水必須維持一定的餘氯濃度，以抑制細菌滋生，確保水質安全，不代表水質異常。

