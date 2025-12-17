桃園優化5好孕政策 好孕專車延長、偏鄉照護升級

桃園市長張善政17日於市政會議時宣布「好孕政策」5項優化措施，包括交通接送、偏鄉照護及產後支持等。（姜霏攝）

桃園市長張善政17日於市政會議時宣布「好孕政策」5項優化措施，他表示，自民國115年起分階段上路，從交通接送、偏鄉照護到產後支持全面升級，盼以更貼近實際需求的服務，減輕家庭育兒負擔，讓好孕政策一路陪伴媽媽與孩子成長。

張善政表示，市府持續傾聽孕產婦與家庭的回饋，此次優化措施著重在「延長支持時間」與「補足服務缺口」。自115年1月1日起，「好孕專車」車資補助效期將由原本產後7個月延長至產後1年，凡預產期在115年1月1日以後的孕媽咪皆適用。考量產後復原、嬰幼兒疫苗接種與回診需求，市府希望讓媽媽在產後1年內，都能安心外出、就醫更便利。

張善政提到，市府搶先全國首創「好孕專車兒童安全座椅服務」。自115年2月1日起，家長可透過市民卡App單一叫車平台，預約配有兒童安全座椅的計程車，提升幼童乘車安全。此項措施整合市民卡App與計程車隊系統，不僅簡化叫車流程，也展現桃園在智慧交通與性別友善政策上的創新成果。

針對交通相對不便的復興區，市府也同步升級服務內容。自115年1月1日起，復興區「好孕專車」使用範圍，除產檢與生產就醫外，納入嬰幼兒預防保健及一般醫療就診需求，確保偏鄉家庭在孕產與育兒階段，也能享有平等、可近的健康照護權。

在產後照顧方面，市府將於12月18日起開辦「到宅坐月子服務」，並以弱勢家庭孕產婦為優先受理對象，由專業照護人員到府提供生活照顧、衛教指導及心理支持，協助媽媽在熟悉的環境中安心休養。另「一生好運卡」也將延續今年優惠商家與社區藥局合作措施，讓好孕支持從交通、醫療延伸至日常生活，持續打造安心、生養無憂的友善城市。

