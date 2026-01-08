桃園免費營養午餐已3年 張善政看到北基中高跟進反應曝光！

近期台北、台中及高雄等縣市相繼宣布公立國中小營養午餐免費政策，引發各界關注。對此，早在2023年即實施該政策的桃園市長張善政於今（8）日表示，樂見更多縣市跟進，讓更多學童受惠。他強調，孩子的成長只有一次，政府能多承擔一點，讓家庭減輕負擔，這一切都很值得。

桃園市政府統計指出，桃園市自2023年2月「111學年度第2學期」起，便全面實施國中小免費營養午餐。補助金額從最初的每生每餐45元，調整至今（2026）年已達51元。隨著物價波動與補助提升，過去3年預算持續增加，分別約為17億、18億及19億元，目前市內258所公私立國中小、約19萬6000名學生受惠。

針對其他縣市陸續跟進，張善政表示，他的反應並非強調桃園早已實施，而是欣慰大家終於往同一個方向前進。他也坦言，桃園在2023年率先推出時並不輕鬆，當時曾反覆盤算經費來源、是否排擠其他支出以及如何維持品質與運作長久性。面對外界質疑，市府堅持若連孩子的中午餐點都不願分擔，便無法談論照顧下一代。

張善政指出，他在2022年競選時提出此政見，並非為了政治加分，而是觀察到家長面臨物價上漲但薪資未漲的壓力，且少子化讓每個孩子更顯珍貴。為了不讓孩子少受一年照顧，他在上任百日內即拍板定案，寧願由市府承擔壓力。這兩年為確保營養不打折，市府已兩度提升補助上限至目前的51元。

在食材品質方面，張善政說明，桃園結合農業局推動食農教育，將在地黑豬肉、蓮藕、桂竹筍等食材納入菜單，讓學童依季節享用優質食材並認識家鄉。他強調，在食安把關上沒有妥協餘地，好的政策能惠及全民，越多不分黨派的縣市跟進，就能照顧越多孩子。

張善政強調，當時受到的挑戰與質疑，期待隨著社會共識建立，不再有人戴著有色眼鏡看待此政策，「站在孩子面前，政治真的可以退後一點」。他也特別感謝家長、學校、營養師、廚工及第一線夥伴的辛勞，讓免費營養午餐不只是一紙政策，而是每天中午熱騰騰的一份心意。

