桃園兒少參與成果展開幕 陳寶民：讓兒少意見真正被聽見





由桃園市政府社會局主辦、臺灣桃湛公民培力協會承辦的桃園市第六屆兒童及少年代表成果展「襯著星光的我們」，6日在桃園婦女館熱鬧開幕，吸引教育、社政、社區、青年及兒少領域眾多民眾參與，展場互動熱烈。兒少代表更在現場擔任導覽與分享者，親自帶領來賓走進他們兩年來的議題思辨、協作歷程與行動成果，讓「兒少參與」不再只是口號，而是實際可被看見的公共行動。

桃園市政府社會局長陳寶民到場致意，肯定孩子們的參與精神。他表示，桃園長期致力推動兒少參與機制，市府重視的不僅是讓兒少「能說」，更重要的是「認真聽見」與「實際採納」。



桃園市政府社會局長陳寶民出席桃園市第六屆兒童及少年代表成果展。





陳寶民指出，兒少的觀察往往精準而深刻，市府將持續攜手民間團隊，營造更友善安全的公共表意環境，並積極將兒少建議納入跨局處討論，讓城市治理更貼近年輕世代的需求。

今年成果展完整呈現兒少一年來的公共參與歷程，從議題探索、團隊協作，到行動設計、現地訪查與後續反思，每一步都展露孩子們在民主參與中的成熟度與責任感。

臺灣桃湛公民培力協會理事長鄒新猶表示，協會在培力過程中刻意「把舞台還給兒少」，採取陪伴而非指導的方式，透過表意友善的討論設計、公民培力策略，讓兒少在安全與信任的氛圍中發展屬於自己的公共行動力。

桃園市政府社會局長陳寶民參觀桃園市第六屆兒童及少年代表成果展。

開幕當日亦同步舉辦《從孩子出發的大人練習課：台灣兒權十年紀實》新書分享會，由挑興文化人文法律線主編王鼎棫、資深兒少工作者苗元紅等人進行深度對談，從制度挑戰、地方政府推動兒少參與的經驗，到台灣兒權未來十年的展望等議題，吸引現場民眾熱烈交流。共同作者鄒新猷表示，本書之所以強調「紀實」，是因為唯有真實書寫，才能讓社會理解兒童權利是民主社會的基礎，而兒少的聲音值得被重視。

本屆成果展展現市府、民間團體與兒少三方的合作能量。社會局強調，將持續與桃湛協會合作，深化兒少參與政策，讓兒少發聲不只是活動形式，而逐步成為桃園城市文化的一部分，打造更友善、更願意傾聽下一代聲音的城市。

