桃園內壢後火車站畫設新便道 每日2萬通勤族少走100公尺路
桃園市鐵路地下化持續興建中，市府交通局規畫在台鐵內壢車站的新建跨站天橋，增設東側出入口，並開闢2公尺寬的人行空間串聯中壢區興仁路一段20巷，盼縮短民眾經莊敬路、西側出入口通往車站搭車的距離約100公尺，讓搭乘台鐵的民眾更方便，地方 4日邀集相關單位進行協調。交通局回應，已請交通部鐵道局提供該空間施工配置圖及後續相關施工期程，再予以規畫動線配置。
鄰近中壢工業區、台1線內壢車站，每日交通日通運量接近2萬人次，每日停靠143車次，通過有82車次，尖峰時段旅客每小時更高達1200人次，每日搭乘火車的民眾眾多，周邊里長關心，希望可以規畫便道縮短民眾交通往返時間。
國民黨籍立委魯明哲表示，台鐵每日停靠內壢車站車次眾多，日運量接近2萬人次，闢建東側出入口的人行空間，將能讓民眾前往內壢車站搭車的距離縮短約100公尺，原人潮較多的西側出入口與莊敬路，也能分流改走東側出入口與興仁路，對於每天搭車通勤的民眾而言，將會更便利。
魯明哲提到，內壢火車站後側新建的天橋距離車站約1百公尺，對於地方民眾而言相當不方便，邀集相關單位進行會勘研擬，於新仁路一段20巷，4日邀集交通部鐵道局、台灣電力公司、基進建設、遠東資源開發等單位人員會勘，決議增設跨站天橋的東側出入口，並開闢通往興仁路的人行空間。
交通局回應，建議規畫興仁路一段20 巷至內壢車站行人通道，原則以私地圍籬及交通部鐵道局圍籬之間約2米寬空間進行規畫，由交通部鐵道局提供該空間施工配置圖及後續相關施工期程，本局再予以規畫動線配置。
